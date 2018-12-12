نیاز میلیونها فرد تنها به کمک های درمانی در آستانه سال نو میلادی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، موسسات خیریه کشور انگلیس که به معضلاتی از جمله تنهایی و انزوای اجتماعی رسیدگی و به میلیون ها نفر در این زمینه کمک می کنند، هرساله در حوالی ایام کریسمس و ماه دسامبر با تماس های بی شماری از سوی افراد تنها روبرو می شوند. اغلب این تماس ها نیز از سوی جوانان و افراد مسن بوده که از این موسسات تقاضای کمک برای حل مشکلات سلامت روان آن ها را دارند.

در نزدیکی مراسم کریسمس سال گذشته نیز حدود ۱۱ هزار تماس تلفنی از سوی افراد تنها به این مراکز گرفته شده و تقاضای کمک خواسته شده است.

به علاوه به غیر از ایام نزدیک به سال نو، تنها در ماه دسامبر ۲۰۱۷ بیش از ۴۰۰ هزار ارتباط تلفنی برای حل مشکلاتی از جمله تنهایی، انزوا و خودکشی با این مراکز برقرار شده است.

مراکز خیریه فعال در زمینه تنهایی و انزوای اجتماعی بریتانیا، پیش بینی کرده اند که دسامبر سال جاری شمار افرادی که به دلیل مشکلات سلامت روانی به کمک نیاز دارند بیش تر از سال پیش خواهد بود.

همچنین مشکلات عاطفی، خشونت، سوءمصرف مواد مخدر، مصرف الکل و مشکلات جسمی و روحی از دیگر مواردی است که تماس گیرندگان با این موسسات آنها را مطرح کرده و درخواست کمک در این زمینه را می کنند.

همچنین ترزا می نخست وزیر انگلستان نیز تنهایی و انزوای اجتماعی را از بزرگ ترین چالش های بهداشت عمومی در این کشور خوانده است.