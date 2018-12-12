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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

طی مراسمی؛

امام‌جمعه جدید معمولان معرفی شد

امام‌جمعه جدید معمولان معرفی شد

پلدختر- طی مراسمی امام‌جمعه جدید معمولان معرفی شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه طی مراسمی با حضور آیت‌الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان، حجت الاسلام اصغر دانشی مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه لرستان، کاظمی نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، دستیاری فرماندار پلدختر، موسوی بخشدار معمولان و جمعی از مسئولان شهرستان امام جمعه جدید شهر معمولان معرفی شد.

 در این مراسم حجت الاسلام «سید محسن موسوی» برای مدت سه سال به عنوان امام جمعه جدید شهر معمولان معرفی شد.

بنابر این گزارش، پیش از این حجت الاسلام احمد حکیمی گیلانی امام جمعه معمولان بود که در این مراسم از زحمات وی تقدیر شد.

کد مطلب 4483148

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