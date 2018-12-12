به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «ساندار پیچای» مدیرعامل شرکت گوگل با حضور در کنگره درباره الگوریتم‌های جستجو در اینترنت توضیحاتی را ارائه داد.

پیچای که در مجلس نمایندگان و درباره ادعاهای برخی از اعضا درباره تبعیض گوگل در نمایش اخبار مرتبط با محافظه‌کاران در نتایج جستجوها به پرسش‌های مطرح‌ شده پاسخ می‌داد، با پرسشی از سوی «زویی لافگرن» عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا در این خصوص روبرو شد. لافگرن از پیچای پرسید چرا جستجو برای واژه «احمق» (idiot) در گوگل به نمایش تصاویری از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا منجر می‌شود.

مدیرعامل گوگل در پاسخ گفت: «ما کلیدواژه جستجو را دریافت می‌کنیم، آن را با صفحه‌های اینترنتی تطبیق می‌دهیم و بر مبنای ۲۰۰ عامل برای آن رتبه‌ای تعیین می‌کنیم. عواملی چون مرتبط بودن، جدید بودن، محبوبیت، چگونگی استفاده دیگران از آن واژه و... و در هر لحظه و بر مبنای این عوامل سعی می‌کنیم رتبه‌بندی مناسبی داشته باشیم و بهترین نتایج را برای آن کلیدواژه پیدا کنیم».

پیچای همچنین بر این نکته تأکید کرد که هیچ فردی در نمایش نتایج جستجو مداخله نمی‌کند و تصمیمات بر مبنای الگوریتم‌های ماشینی اتخاذ می‌شود.

ترامپ بارها گوگل را به اعمال تبعیض بر ضد محافظه‌کاران متهم کرده است. او در ماه اوت (مرداد) با انتشار توییتی گوگل را به دستکاری در نتایج جستجوها به نفع لیبرال‌ها متهم کرد.