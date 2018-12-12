به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد مدعی شده اهمیتی به اظهارات خورخه مندس، مدیر برنامه‌هایش درباره آینده کاری او در تیم انگلیسی نمی‌دهد.

مربی پرتغالی وضعیت خوبی در رقابت‌های این فصل لیگ جزیره ندارد و نتایجی که کسب کرده قابل قبول نیست. به همین دلیل گمانه‌زنی درباره آینده او آغاز شده و در این شرایط مدیر برنامه‌هایش تصمیم گرفته وارد عمل شود. مندس در این باره به تلگراف این چنین گفته است: شایعات مربوط به ترک یونایتد توسط مورینیو بیشتر هم می‌شوند. اما تمام آنها اشتباه هستند. ژوزه در این باشگاه بسیار خوشحال است و باشگاه هم از او راضی است. قراردادش هم طولانی است و به باشگاه و پروژه آغاز شده برای رسیدن به موفقیت کاملا پایبند خواهد بود.

مورینیو اما درباره اظهارات مدیر برنامه‌هایش واکنش نشان داده است. وقتی از او درباره بیانی مندس پرسیدند ابتدا گفت: کدام بیانیه؟ من کاری به آن بیانیه ندارم، آن فقط یک بیانیه است و مربوط به من هم نیست. اصلا نمی‌دانستم او چنین بیانیه‌ای داده و اهمیتی به آن نمی‌دهم.