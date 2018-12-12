نرخ با سوادی در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرخ با سوادی در استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: نرخ با سوادی در استان چهارمحال و بختیاری ۵۰ درصد رشد داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نرخ بی سوادی در گذشته ۳۵ درصد بوده است که هم اکنون به ۸۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیر ساخت های آموزشی در مناطق محروم از مهمترین دلایل تحقق این امر بوده است، بیان کرد: توسعه آموزشی در سطح استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین دستاورد های انقلاب اسلامی به شمار می رود.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون توسعه آموزشی در این استان در حال انجام است و مدارس جدید در مناطق محروم استان در حال احداث است.