  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

نرخ با سوادی در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

نرخ با سوادی در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

شهرکرد- مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ با سوادی در استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرخ با سوادی در استان چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: نرخ با سوادی در استان چهارمحال و بختیاری ۵۰ درصد رشد داشته است.

 مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نرخ بی سوادی در گذشته ۳۵ درصد بوده است که هم اکنون به ۸۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیر ساخت های آموزشی در مناطق محروم از مهمترین دلایل تحقق این امر بوده است، بیان کرد: توسعه آموزشی در سطح استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین دستاورد های انقلاب اسلامی به شمار می رود.

 مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون توسعه آموزشی در این استان در حال انجام است و مدارس جدید در مناطق محروم استان در حال احداث است.

کد مطلب 4483152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها