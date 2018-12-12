تراز آب در سد امیرکبیر همچنان منفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مهدی فتوکیان، با اعلام این خبر اظهار داشت: ساخت سد امیرکبیر با هدف تامین آب شرب شهر تهران در سال ۱۳۳۶ آغاز و در سال ۱۳۴۰ به بهره برداری رسید و از همان ابتدا به دلیل موضوعات حاکمیتی تامین آب شرب شهر تهران تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای تهران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ظرفیت مخزن سد امیرکبیر حدود ۱۸۳ میلیون متر مکعب است، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۱۱۸.۷ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد وجود دارد که تقریباً برابر حجم موجود در مدت مشابه سال گذشته است.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه بارش های اخیر باعث افزایش حجم آب در پشت سد نشده است، افزود: بارش‌های اخیر در ارتفاعات اغلب به صورت برف بوده که تاثیر این بارش‌ها هم اکنون مشخص نیست و در بهار با ذوب شدن برف و بارش‌های بهاری تاثیرش مشخص می‌شود. از طرفی بخشی از آب حاصل از بارش‌ها جذب زمین شده و عملا تاثیری روی سد نداشته است.

مدیر امور بهره برداری از سد و نیروگاه برق‌آبی امیرکبیر میزان بارندگی حوضه آبریز سد امیرکبیر را از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ آذر، افزون بر ۱۴۸.۸ میلی‌متر عنوان کرد و گفت: این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹۰ درصد رشد نشان می‌دهد، اما با این حال تراز آب همچنان سیر نزولی داشته و فقط روند منفی شدن آن کندتر شده است.

تاسیسات سد و نیروگاه برق‌آبی امیرکبیر از نظر جغرافیایی در استان البرز قرار دارد، اما به دلیل موضوعات حاکمیتی تامین آب شرب شهر تهران، مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری از آن بر عهده شرکت آب منطقه‌ای تهران است.