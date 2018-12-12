به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جنتی در ابتدای جلسه امروز شورای نگهبان ضمن برشمردن برخی شرارت‌های استکبار به‌ویژه آمریکا، اسرائیل و آل‌سعود ،گفت: علت نابسامانی اوضاع کشور باید بررسی شود تا صلاح بر فساد در همه زمینه‌ها غلبه پیدا کند که متأسفانه الان وضعیت مطلوب نیست.



دبیر شورای نگهبان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای انقلابی در همه دستگاه‌ها اضافه کرد: اگر با این همه مشکلات و مسائل گوناگون غم‌انگیز در کشور، نظام هنوز پابرجا و استوار است مرهون خون پاک شهدا و تلاش این عزیزان انقلابی است.



آیت‌الله جنتی با تأکید بر افزایش تولید در کشور تصریح کرد: با وجود اینکه همه اذعان دارند برای گذر از شرایط کنونی باید تولید را رونق داد، اما آیا دولت توانسته شرایط را گونه‌ای فراهم کند که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان امور تولید خود را به انجام برساند، متأسفانه با توجه به اخبار رسیده، موانع زیادی در زمینه تولید هست که دولت باید جداً و مؤکداً برای رفع آنها همت کند.



دبیر شورای نگهبان بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شأن و جایگاه خود و همچنین رسالتی که بر عهده ایشان است، تأکید کرد و گفت: شایسته نماینده مردم نیست در مجلس که محل قانونگذاری و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات کشور است، به امور دیگر بپردازد.