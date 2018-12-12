به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا بعد از تساوی یک – یک مقابل تاتنهام در نیوکمپ حالا به رکوردی جدید دست پیدا کرده و در ۲۸ بازی پشت سر هم خانگی در لیگ قهرمانان بدون شکست بوده است.

این دستاورد به لطف گل عثمانه دمبله که اخیرا سوژه رسانه‌ها بوده حاصل شد. دمبله روز یکشنبه ۲ ساعت دیر به تمرینات بارسلونا رسید، اما والورده تصمیم نگرفت برای او محرومیت ورزشی در نظر بگیرد که اگر این طور بود مطمئنا در این بازی شاهد حضور او در زمین نبودیم.

والورده در عوض به دمبله بازی داد و ستاره سابق دورتموند هم پاسخ اعتماد مربی را با یک گل داد. پیش از این هم درباره او این طور می‌گفتند که هر زمان او را به زمین بازی بفرستی نمی‌توانی بدانی چه اتفاقی خواهد افتاد.

این بار اما گلی که دمبله زد کار را برای بخشیده شدنش توسط سرمربی تیم راحت‌تر کرد. اما نکته‌ای وجود دارد که نباید فراموش شود. او خوش‌شانس بود که سرمربی بارسلونا ارنستو والورده است، نه لوئیز انریکه، چون در صورتی که دومی روی نیمکت تیم حضور داشت مطمئنا برخورد با دمبله جوان از نوع دیگری بود و شرایط هم برای او طور دیگری رقم می‌خورد.

دمبله شانس آورد که والورده جریمه‌اش نکرد. او به بازی رفت، گل زد و هواداران هم تشویقش کردند. شرایط اما می‌توانست متفاوت باشد اگر والورده سرمربی تیم بود. او شاید حتی روی نیمکت هم قرار نمی‌گرفت، هواداران هم بیشتر از او عصبانی می‌شدند و رسانه‌ها هم صبح روز بعد مطالبشان درباره حاشیه‌های این بازیکن فرانسوی را پررنگ‌تر می‌نوشتند. اتفاقی که شاید به رفتنش از بارسا هم منجر می‌شد.