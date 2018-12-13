جدال ملوان با سپاهان/ تلاش قعر نشینان برای کسب نخستین برد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان روز جمعه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری خواهد شد. تیم‌های سپاهان، شهرداری بم، راه یاب ملل سنندج، ذوب آهن اصفهان و پالایش گاز ایلام این هفته به دنبال دومین پیروزی خود خواهند بود و دو تیم سیرجان و ملوان انزلی نیز که هفته گذشته به تساوی مقابل هم رضایت داده بودند برای کسب نخستین برد در رقابت‌های لیگ برتر کار سختی مقابل رقیبان در پیش دارند.

همیاری آذربایجان غربی، سپیدار قائمشهر، خلیج فارس شیراز، پارس جنوبی بوشهر و آذرخش تهران نیز پنج تیمی هستند که بدون امتیاز در مکان های پایین جدول قرار دارند و پارس جنوبی بوشهر این هفته کار سخت تری برای کسب امتیاز مقابل تیم ذوب آهن اصفهان در پیش دارد.

سایر تیم‌های پایین جدول با یکدیگر دیدار خواهند کرد و باید برای نخستین برد تلاش کنند.

در بالای جدول شرایط کمی متفاوت تر است و تیم ملوان انزلی که پس از دو سال به رقابت‌های لیگ بازگشته است این هفته مقابل فولاک مبارکه اصفهان بازی سختی در پیش خواهد داشت. دو تیم شهرداری بم و پالایش گاز ایلام نیز هر دو با سه امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و پنجم جدول رده بندی قرار دارند و برای دومین پیروزی مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

برنامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال بانوان:

* راه یاب ملل سنندج – شهرداری سیرجان

* ملوان بندرانزلی – فولاد مبارک سپاهان

* شهرداری بم – پالایش گاز ایلام

* آذرخش تهران – سپیدار مازندران

* ذوب آهن اصفهان – پارس جنوبی بوشهر

* همیاری آذربایجان غربی – خلیج فارس شیراز

* جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال بانوان:



۱. فولاد مبارک سپاهان با ۳ امتیاز

۲. شهرداری بم با ۳ امتیاز

۳. راه یاب ملل سنندج با ۳ امتیاز

۴. ذوب آهن اصفهان با ۳ امتیاز

۵. پالایش گاز ایلام با ۳ امتیاز

۶. شهرداری سیرجان با یک امتیاز

۷. ملوان بندرانزلی با یک امتیاز

۸. همیاری آذربایجان غربی بدون امتیاز

۹. سپیدار قائمشهر بدون امتیاز

۱۰. خلیج فارس شیراز بدون امتیاز

۱۱. پارس جنوبی بوشهر بدون امتیاز

۱۲. آذرخش تهران بدون امتیاز