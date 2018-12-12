به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیرخواه بشر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: عواقب عدم توجه به احداث مرکز بازپروری معتادان در استان اردبیل بسیار شدید بوده و دستگاههای ذیربط باید توجه ویژهای نسبت به این موضوع مهم که مطالبه اصلی بسیاری از خانوادههاست، داشته باشند.
وی افزود: امکانات کمپهای ترک اعتیاد و مراکز بازپروری معتادین در شهرهای همجوار قابل قیاس با استان نبوده و امیدواریم با توجه به نیازمندیهای موجود در استان اردبیل نیز مراکز این چنینی احداث شود.
خیرخواه اضافه کرد: بیش از ۷۰۰ نوع مواد روانگردان جدید در جهان شناسایی شده که در دفاتر مقابله با جرایم سازمان ملل نیز ضرورت مقابله جدی با افزایش این گونه مواد محرک و آسیبپذیر مورد تاکید قرار گرفته است.
وی یکی از مهمترین دلایل افزایش کشفیات مواد مخدر در اردبیل را علاوه بر نظارت مناسب کارکنان نیروی انتظامی، سود سرشاری دانست که سوءاستفادهکنندگان از فروش مواد افیونی به دست میآورند تا افزایش فقر و بیکاری نیز محرک پیدایش چنین آسیبهایی شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل ادامه داد: اعتیاد سرمنشاء بسیاری از آسیبهای اجتماعی بوده و طبق آخرین آمار بیش از ۷۰ درصد سارقان دستگیرشده در استان به مواد مخدر اعتیاد دارند.
شناسایی ۲۵۰۳ معتاد در اردبیل
خیرخواه از شناسایی دو هزار و ۵۰۳ معتاد از ابتدای سال جاری در اردبیل خبر داد و یادآور شد: این بلای خانمانسوز بدون هشدار قبلی و به آرامی وارد جامعه شده و بنیانهای اساسی جامعه را در معرض تهدید قرار میدهد.
وی توضیح داد: با تغییر فرمهای شیمیایی مواد روانگردان، نحوه شناسایی مصرف مواد افیونی نیز به سختی انجام میشود و این موضوع عوارض بیشتری را در بین مصرف کنندگان پدیدآور خواهد بود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل بیشترین جامعه مورد هدف مصرف مواد مخدر را جوانان دانست و افزود: برای انجام فرهنگسازی و پیشگیریهای مورد نیاز، آموزش چهره به چهره و اطلاعرسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی با قدرت و انسجام لازم تداوم خواهد یافت.
خیرخواه یادآور شد: کشفیات تریاک در استان اردبیل نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۲۸ درصد، حشیش ۱۸۸ درصد و کشفیات دیگر مواد مخدر همچون گل ۲۸ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی با تداوم نظارتهای لازم افزایش ۶۲ درصدی دستگیری قاچاقچیان و ۲۸ درصدی توزیع کنندگان را شاهد هستیم.
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