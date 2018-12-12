صرفه جویی ۱۰ هزار میلیاردی با کاهش ۴ درصدی تلفات برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد حسن متولی زاده، استاندارد تلفات برق شبکه را ۸ درصد دانست و افزود: تلفات شبکه برق در کشور ۱۵ درصد بوده که در سال‌های گذشته با برنامه‌های اجرا شده این رقم ۴ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه مقدار تلفات امروز به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است گفت: مقدار تلفات کاهش یافته معادل نصب ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در کشور است.

مدیر عامل توانیر تلفات شبکه برق را در اثر فرسودگی شبکه و برداشت غیر مجاز از شبکه برق دانست و ادامه داد: بطورمتوسط ۳۰ درصد شبکه برق کشور فرسوده و نوسازی این بخش مستلزم اختصاص اعتبار قابل توجهی از سوی دولت و فروش برق به مردم است که هیچکدام از این اعتبارات بطور مناسبی تامین نمی‌شود.

متولی زاده با اشاره به اینکه اصلاح مدل مصرف بهترین راهکار کاهش مصرف است افزود: ۴۰ درصد میزان برق مصرفی در پیک مصرف متعلق به دستگاه‌های سرمایشی است درحالیکه می‌توان به ازای کاهش هر یک درجه از دمای کولر ۵ درصد در مصرف برق صرفه جویی کرد.