به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیرزاد صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری دهمین جشنواره نخستین واژه آب که با مشارکت شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی گیلان و با حضور مسئولان در دبستان دخترانه انقلاب اسلامی ساغریسازان رشت برگزار شد، اظهارکرد: متاسفانه زنگ خطر کم آبی به صدا درآمده و باید در این باره تصمیمات مدیریتی و تاثیرگذاری اجرایی شود.

وی با تاکید بر ارائه الگوی مناسب برای مصرف بهینه آب، افزود: به علت برداشت‌های غیر اصولی از منابع آب، انجام کشاورزی براساس روش های سنتی و برخی اقدامات دیگر امروزه بحران آب به دغدغه جدی برای کشور تبدیل شده است.

شیرزاد با بیان اینکه فرهنگ سازی در راستای الگوی صحیح مصرف آب باید از سنین کودکی انجام و آموزش داده شود، گفت: برگزاری برنامه‌های آموزشی در حوزه مهدهای کودک و مدارس در راستای اجرای الگوی صحیح مصرف آب در جامعه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت نیاز جامعه بشری به منابع آبی را موضوعی غیر قابل انکار دانست و ادامه داد: تصور دنیای بدون آب غیرقابل تحمل است.

شیرزاد با اشاره به افزایش مهاجرت به شهرهای شمالی کشور به ویژه استان گیلان، گفت: افزایش مهاجرت‌ها و از سوی دیگر مشکل کمبود منابع آبی در آینده نه چندان دور می تواند مشکلات فراوانی برای این استان‌ها ایجاد کند لذا نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه هستیم.

همچنین در این برنامه زنگ آب نیز در مدارس با هدف یادآوری اهمیت حفاظت از منابع آبی و پیشگیری از بروز بحران کمبود آب نواخته شد.