۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

ناظر گمرکات استان بوشهر:

واردات کالا از گمرکات بوشهر ۴۶ درصد کاهش یافت/ افزایش صادرات

بوشهر - ناظر گمرکات استان بوشهر از افزایش میزان صادرات گمرکات استان در سال جاری خبر داد و گفت: واردات کالا از گمرکات استان بوشهر ۴۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بازیار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت صادرات کالا با احتساب میعانات گازی اظهار داشت: در هشت ماهه ابتدایی امسال، بالغ بر ۱۹ میلیون و ۲۸۸ هزار تن کالا به ارزش حدود  ۹ میلیارد و ۶۹۰  میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

­­­­­وی با اشاره به وضعیت صادرات کالا بدون احتساب میعانات گازی اضافه کرد: در این مدت حدود ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تن کالا به ارزش حدود شش میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۶ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات استان بوشهر بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، جکت و متعلقات آن، کودهای معدنی، سیمان و کلینکر، گوگرد، لوازم حفاری، میگوی پرورشی، بادمجان و کدو گوجه فرنگی بوده است.

وی افزود: کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، مناطق ویژه، ژاپن، اندونزی، تایلند، کویت و مالزی مقصد کالاهای صادراتی گمرکات استان بوشهر بوده اند.

بازیار با اشاره به وضعیت واردات قطعی خاطرنشان کرد: در هشت ماهه ابتدایی امسال، حدود ۴۲۶ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۶ و از نظر ارزشی ۲۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: عمده کالاهای وارداتی از گمرکات استان شامل لوازم و تجهیزات نیروگاهی، موز، کره حیوانی، اجزا و قطعات خودروی سواری، اجزا و قطعات موتورسیکلت، لاستیک خودروی سواری، تجهیزات کارخانه، برنج ، چای سیاه و خودروی سواری بوده است.

وی افزود: کشورهای چین، روسیه، فیلیپین، نیوزیلند، امارات متحده عربی، هند، اکوادور، کره جنوبی، سوئد و ژاپن عمده کشورهای مبدا وارداتی گمرکات استان بوشهر بوده‌اند.

