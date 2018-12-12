واردات کالا از گمرکات بوشهر ۴۶ درصد کاهش یافت/ افزایش صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بازیار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت صادرات کالا با احتساب میعانات گازی اظهار داشت: در هشت ماهه ابتدایی امسال، بالغ بر ۱۹ میلیون و ۲۸۸ هزار تن کالا به ارزش حدود ۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

­­­­­وی با اشاره به وضعیت صادرات کالا بدون احتساب میعانات گازی اضافه کرد: در این مدت حدود ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تن کالا به ارزش حدود شش میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۶ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات استان بوشهر بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، جکت و متعلقات آن، کودهای معدنی، سیمان و کلینکر، گوگرد، لوازم حفاری، میگوی پرورشی، بادمجان و کدو گوجه فرنگی بوده است.

وی افزود: کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، مناطق ویژه، ژاپن، اندونزی، تایلند، کویت و مالزی مقصد کالاهای صادراتی گمرکات استان بوشهر بوده اند.

بازیار با اشاره به وضعیت واردات قطعی خاطرنشان کرد: در هشت ماهه ابتدایی امسال، حدود ۴۲۶ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۶ و از نظر ارزشی ۲۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: عمده کالاهای وارداتی از گمرکات استان شامل لوازم و تجهیزات نیروگاهی، موز، کره حیوانی، اجزا و قطعات خودروی سواری، اجزا و قطعات موتورسیکلت، لاستیک خودروی سواری، تجهیزات کارخانه، برنج ، چای سیاه و خودروی سواری بوده است.

وی افزود: کشورهای چین، روسیه، فیلیپین، نیوزیلند، امارات متحده عربی، هند، اکوادور، کره جنوبی، سوئد و ژاپن عمده کشورهای مبدا وارداتی گمرکات استان بوشهر بوده‌اند.