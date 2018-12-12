طرح جامع ویژه حفاظت از بافت تاریخی روستای روئین تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب یزدان پناه اظهار کرد: به منظور ساماندهی و تجدید حیات منظر فرهنگی روستای تاریخی روئین و ساماندهی ساخت و سازها بر اساس ضابطه های معماری این بناها، تدوین طرح ویژه حفاظت از بافت تاریخی این روستا در دستور کار قرار می گیرد.

یزدان پناه با اشاره به بازدید مدیرکل پایگاه های میراث فرهنگی کشور از روستای روئین، عنوان کرد: قول مساعد تخصیص اعتبار برای انجام این طرح داده شده و حمایت های لازم انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکه تدوین طرح‌های جامع و اسناد بالادستی نقش اساسی در حفاظت از بافت‌های تاریخی ایفا می‌کند، میزان اعتبار مورد نیاز برای انجام و تدوین طرح مطالعاتی این روستا را سه میلیارد ریال عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی افزود: روستای تاریخی روئین یکی از منحصر به فرد ترین بافت‌های تاریخی را در میان روستاهای کشور به خود اختصاص داده و واجد ارزش های تاریخی و فرهنگی است که حفظ آن برای ما اهمیت دارد.

گفتنی است، روستای رویین در اسفند ماه سال ۹۱ به عنوان منطقه ملی نمونه گردشگری به ثبت رسید. این روستا با دارا بودن بیشترین بافنده و بالاترین میزان تولیدات منسوجات سنتی به عنوان دهکده نساجی سنتی کشور مشهور است که سالانه ۱۵۰ هزار مترمربع حوله، دستمال و... تولید می کند.