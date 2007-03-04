امیدواریم دستور رئیس جمهور اجرایی شود! / باید دید بنیاد از دستور رئیس جمهور تمکین می کند یا نه

حسن وفائی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: در بحث صدور دستور رییس جمهور مبنی بر ممنوعیت کاهش درصد جانبازی ، باید پرسید چرا چنین اتفاقی افتاده که کار به نامه و دستور مستقیم بیانجامد . باید دید که پاسخ چه نیازهای به حق جانبازان داده نشده که دکتر احمدی نژاد لازم دیده است چنین کند .

دبیرکل جمعیت مصدومان سلاح های کشتار جمعی گفت: با افزایش سن و ورود جانباز به دوره میانسالی ، به طور طبیعی فرد با کاهش قوای جسمانی روبرو شده و آسیب جسمی گذشته روانش را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد .

وی افزود: افزایش مشکل های جسمی - روحی ، سبب آن می شود تا جانباز به مراقبت و درمان بیشتری نیاز داشته باشد . این به آن معناست که کاهش درصد اساساً جایگاهی ندارد .

دبیرکل جمعیت مصدومان سلاح های کشتار جمعی تصریح کرد: پیش از هر مسئله ای ، باید دید که در گذشته و حال با چه منطقی به کاهش درصد جانبازی مبادرت شده است.

وفائی توضیح داد: متاسفانه سازمان های متولی امور ایثارگران نگاهشان به جانبازان به عنوان ولی نعمتی که در حال ایثارگری جانباز شده ، نیست .

دبیرکل جمعیت مصدومان سلاح های کشتار جمعی از اینکه نگاه متولیان امور جانبازان نگاهشان نگاه به افرادی است که با تمسک به درصد جانبازی می خواهند از رفاه یا امکانات زندگی برخوردار شوند ، ابراز تأسف کرد .

وی ادامه داد: باید در آتیه نگریست که آیا بنیاد از دستور رییس جمهور تمکین می کند یا به استناد ده ها تبصره و مواد قانونی که می یابد ، با نپذیرفتن آن ، عملاً از اجرایش سر باز می زند .