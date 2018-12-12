مهلت ثبت نام در جشنواره نشریات دانشجویی «تیتر۱۱» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی(تیتر۱۱) مهلت ثبت نام و ارسال آثار به سامانه جشنواره را تا دهم دی ماه تمدید کرد.

بر اساس این مصوبه فعالان نشریات دانشجویی که آثار و نشریات آنها در بازه زمانی اول اسفندماه ۹۵ لغایت ۳۰ آذرماه ۹۷ منتشر شده است می توانند با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی www.titr۱۱.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

بازه انتشار نشریات پیش از این تا ۱۵ آبان ماه اعلام شده بود که در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری به ۳۰ آذرماه تغییر یافت.

با عنایت به تغییر صورت گرفته در بازه زمانی انتشار نشریات و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان نشریات دانشجویی امکان ویرایش آثار و نشریات ارسالی قبلی در سامانه فراهم شده است.