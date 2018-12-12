به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری صبح امروز در دیدار با اعضای هیئت امنای امامزاده عبدالله (ع) بافق با اشاره به اهمیت حضور مردم در امامزادگان و بقاع متبرکه اظهار داشت: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، امامزادگان باید به قطب‌های فرهنگی تبدیل شوند.

وی با تاکید بر اینکه مقدمات حضور و عبور و مرور مردم در بقاع متبرکه باید فراهم شود، افزود: این اماکن برای پاسخ به نیاز مردم نیازمند اجرای طرح‌های توسعه هستند.

ناصری بیان کرد: طرح‌های توسعه‌ اماکن و بقاع متبرکه باید به گونه ‌ای برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا شود که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح‌ها باید موارد مختلفی از ابعاد مختلف از جمله سهولت تردد، پارکینگ، توجه به فضای زیارت بانوان و عبور و مرور آنها و ... مدنظر قرار گیرد تا مردم در این اماکن زیارتی احساس راحتی کنند.

وی در مورد موقوفات اماکن متبرکه نیز عنوان کرد: علاوه بر توجه به اماکن متبرکه، موقوفات آنها نیز باید حفظ و نگهداری شود و در مواردی که این موقوفات مورد غفلت قرار گرفته‌اند، باید احیا شوند.

ناصری بر توجه ویژه به امانتداری در موقوفات و عمل به نیات واقفان تاکید کرد و یادآور شد: این مهم به ویژه در زمینه موقوفات امامزادگان و بقاع متبرکه باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مردم استان یزد برای سنت حسنه وقف ارزش قائل هستند، ادامه داد: آمار موقوفات استان یزد نشانگر این موضوع است اما نکاتی وجود دارد که اگر رعایت شود، یزد در زمینه وقف حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد علاقه‌ای به ثبت موقوفه خود ندارند و آن را شخصا اداره می‌کنند، عنوان کرد: معمولا چنین موقوفاتی تا زمان حیات واقف یا یک نسل بعد از آن به درستی و بر اساس نیت واقف اداره می شود.

امام جمعه یزد تصریح کرد: این موقوفات ماندگاری ندارند و معلوم نیست که آیا وراث نیز به طور کامل به نیت واقف عمل کنند یا خیر یا اینکه به عنوان یک موقوفه مورد استفاده واقع شود یا کاربری دیگری پیدا کند، بنابراین لازم است که این موقوفات ثبت شود تا سالیان سال هم موقوفه بودن آن حفظ شود و هم به نیت واقف عمل شود.