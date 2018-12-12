صندوق توسعه بخش کشاورزی بدنبال تکمیل زنجیره تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز چهارشنبه در نشست اعضای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان که با حضور محمد علی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، زاهدی استاندار و مدیران استان در سالن جلسات باغستان برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی استان قزوین ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که نسبت به زمان تاسیس در سال ۸۵ بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر سرمایه این صندوق ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که از این میان ۵۲/۷۶ درصد سهم تشکل های بخش و ۴۶/۲۴ درصد سهم دولت است.

خمسه تصریح کرد: در صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی ۵۴ تشکل عضو هستند که بخش های مختلف زراعت، باغبانی و دام و طیور عضواین صندوق هستند.

این مسئول یادآور شد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه صندوق متعلق به دولت است، اگر قرار باشد اعتبارات بیشتری را لحاظ کنیم باید مصوبه هیئت دولت را داشته باشیم.