به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو گرند اسلم چین از صبح امروز با حضور ۱۲۴ تکواندوکار از ۳۸ کشور به میزبانی چین در شهر «ووشی» آغاز شد.

تکواندو ایران با آرمین هادی پور و سجاد مردانی در این رقابتها شرکت کرده است که در روز نخست مردانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم کار خود را با پیروزی آغاز کرد.

وی در نخستین گام «استفن لامبدین» از آمریکا را بعد از تساوی ۱۳ بر ۱۳، در وقت چهارم و با امتیاز طلایی شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. مردانی در مرحله یک‌چهارم روز جمعه ۲۳ آذرماه به مصاف «گیل یانگ بیوئن» از کره جنوبی دیدار می‌کند.

در ادامه این مسابقات فردا پنجشنبه ۲۲ آذرماه آرمین در اولین مبارزه با برنده پیکار «رویدانگ وو» از چین و «رامنارونگ ساوکویهاری» از تایلند دیدار خواهد کرد.

رقابت های مرحله یک چهارم روز جمعه، نیمه نهایی روز شنبه و مبارزات رده بندی و فینال روز یکشنبه انجام خواهد شد.

به قهرمان این رقابت‌ها ۷۰ هزار دلار (۴۹ هزار دلار برای بازیکن و ۲۱ هزار برای مربی)، نایب قهرمان ۲۰ هزار دلار (۱۴ هزار برای بازیکن و ۶ هزار برای مربی) و نفر سوم ۵ هزار دلار (۳۵۰۰ دلار برای بازیکن و ۱۵۰۰ دلار مربی) پاداش تعلق می‌گیرد.