کتانی هایی که به موبایل وصل می شوند

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از ماشابل، شرکت پوما اعلام کرده دوباره کتانی های قدیمی را عرضه می کند که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ میلادی عرضه شده بود. این کتانی که RS-Computer Shoe نام دارد شبیه یک کتانی مخصوص دویدن است که در قسمت پشت آن یک برجستگی پلاستیکی وجود دارد. کفش با کمک این قسمت حرکات و فعالیت های کاربر را رصد می کند.

در سال ۱۹۸۶ میلادی این کفش ها با کمک تراشه ای که در آنها قرار داشت، سرعت، مسافت و میزان کالری مصرفی را رصد می کردند. اکنون دستبندهای سلامتی می توانند تمام این فعالیت ها را انجام دهند.

به نظر می رسد کتانی های جدید همان نسخه ای باشند که در ۱۹۸۶ میلادی تولید اما از لحاظ فناوری آپدیت شده اند و کاربر برای خوانش اطلاعاتش می تواند آن را به وسیله بلوتوث به موبایل متصل کند. همچنین کفش ها به وسیله یک کابل یو اس بی شارژ می شوند.

البته شرکت پوما فقط ۸۶ جفت از این کفش ها را دوباره تولید می کند.