به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین مراسم تجلیل از پیشکسوتان و معتمدین عرصه اقتصاد استان همدان با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای رفع موانع تولید، عنوان کرد: باید هماهنگی در بخش‌های مختلف مدنظر قرارگیرد.

وی توجه به معیشت مردم را اولویت برنامه ها برشمرد و بابیان اینکه حمایت از تولید کننده به منظور ایجاد اشتغال باید مورد توجه باشد، گفت: پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذار داخلی و خارجی و رفع موانع سرمایه گذاری در استان همدان با جدیت پیگیری می‌شود.

تقویت واحدهای تولیدی استان و رفع موانع صادرات

استاندار همدان تقویت واحدهای تولیدی استان و رفع موانع صادرات را از دیگر اولویت ها برشمرد و بابیان اینکه باید با تلاش مضاعف و شبانه‌روزی برای احیای واحدهای درگیر مشکلات قدم برداشت، گفت: در استان همدان شخصیت‌های تأثیرگذار بسیاری در عرصه اقتصاد وجود دارد که باید قدر آنها را دانست.

شاهرخی در ادامه با اشاره به اینکه برجام فوایدی برای کشور داشت و نباید فراموش کرد که پیش از برجام چه شرایطی داشتیم، افزود: انرژی هسته‌ای حق کشور ماست که البته انرژی هسته‌ای وابسته نمی‌تواند ما را تأمین کند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ارائه چهره‌ای منفور از ایران در جهان بودند وی با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ارائه چهره‌ای منفور از ایران در جهان بودند، عنوان کرد: این دشمنان قطعنامه‌های بسیاری علیه ما صادر کردند و به دنبال آسیب رساندن به کشور بودند که البته اگر دست به اسلحه می‌بردند پاسخ دندان‌شکنی به مانند ۸ سال دفاع مقدس دریافت می‌کردند.

وی با بیان اینکه دولت به پشتوانه مردم در مجامع بین‌المللی حاضر شد و اجماع جهانی علیه ایران شکسته و قطعنامه‌ها لغو شد، افزود: خروج یکجانبه آمریکا از برجام باعث شد اتحادیه اروپا در مقابل آن قرار گیرد به طوری که دنیا، آمریکا را در انزوای ایران یاری نمی‌کند.

استاندار همدان با بیان اینکه باید بدانیم رد و قبول FATF چه فوایدی دارد و چه مشکلاتی؟ عنوان کرد: نمی‌توان در قالب چند جمله بدون استدلال و پرداخت درست، دستاوردهای کشور را نادیده گرفت.

امام جمعه همدان نیز با بیان اینکه مهمترین ویژگی افراد غنی میانه‌وری است، عنوان کرد: فقر که باعث اضمحلال استعدادهای انسان می‌شود حاصل افراط و تفریط است.

لزوم رعایت احکام اسلامی در امور اقتصادی

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه انتظار از فعالان اقتصادی به ویژه پیشکسوتان رعایت احکام اسلامی در امور اقتصادی است، افزود: دشمنان در ابتدای کار به تقویت و ساختن اقتصاد خود پرداختند و پس از آن هجمه به دین را آغاز کردند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با ابراز تأسف از سکون صنعت فرش ایران عنوان کرد: فکر و خلاقیت ایرانی فرش را خلق کرد اما امروز چینی‌ها و هندی‌ها به تولید فرش پرداخته‌ و به دنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران هستند.