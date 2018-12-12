۶۵ هزار بیکار اردبیلی منتظر حمایت واقعی مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل تصریح کرد: ظرفیت‌های مورد نیاز برای کارآفرینی در منطقه بسیار بالا بوده و از تمامی پتانسیل‌های موجود به مانند صنعت گردشگری و کشاورزی باید به بهترین شکل ممکن بهره گرفته شود.

وی افزود: واحدهای تولیدی که در حال فعالیت بوده و بازاریابی مناسبی را برای تولیدات خود انجام می‌دهند نیازمند حمایت‌های بیشتری برای دستیابی به رونق تولید مصحولات خود و افزایش بهره‌وری هستند.

استاندار اردبیل یادآور شد: رفع بیکاری در استان نیازمند همکاری و جدیت مضاعف دستگاه‌های اجرایی بوده تا در برطرف سازی این موضوع که به یکی از مهمترین معضلات استان اردبیل تبدیل شده است، اقدامات عملیاتی انجام گردد.

بهنام‌جو افزود: یکی از مهمترین وظایف بانک‌ها پشتیبانی واقعی از واحدهای صنعتی بوده که چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخانند تا با تسهیل در ارائه کمک‌های مالی مشارکت مناسبی را در ادامه حیات و افزایش تولید بنگاه‌های مختلف تولیدی و صنعتی شاهد شویم.

وی اضافه کرد: اخیرا در برخی از واحدهای تولیدی استان مشکلات مالی و سرمایه در گردش گزارش شد که با تلاش‌ مسئولان مرتبط برای ادامه فعالیت واحدها تسهیلات لازم از سوی بانک‌های عامل درنظر گرفته شد.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه نیروی انسانی متخصص و کارآزموده از جمله مهمترین پتانسیل‌های استان محسوب می‌شود، افزود: ایجاد اشتغال پایدار با حمایت واقعی از مراکز تولیدی محقق خواهد شد و باید از ظرفیت‌های توسعه اقتصادی استان به شکل مطلوبی بهره گرفته شود.