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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قطع درختان حاشیه جاده و رودخانه چالوس

قطع درختان حاشیه جاده و رودخانه چالوس

چالوس – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس درباره قطع درختان حاشیه جاده و رودخانه محدوده دزبن گفت: عرصه این محدوده به اشخاص اجاره داده شده است.

مهرداد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در منطقه ای که درختان قطع شده است دوربین نظارتی وجود ندارد اظهار داشت: عرصه در قالب اجاره بستر، در اختیار اشخاص قرار گرفته و نظارتی بر روی زمین مورد نظر صورت نمی گیرد.

وی افزود: از آنجاییکه این عرصه در بستر رودخانه واقع شده، توسط اداره متولی به اشخاص اجاره داده شده است و نظارت برعهده دستگاه هایی است که قرارداد با آنها منعقد شده است.

وی در عین حال تصریح کرد: اقدامات لازم از سوی منابع طبیعی برای جلوگیری از قاچاق چوب صورت می گیرد.

به گفته منابع مردمی، درختان قطع شده از نوع توسکا بوده است.

کد مطلب 4483195

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