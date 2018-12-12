قطع درختان حاشیه جاده و رودخانه چالوس

مهرداد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در منطقه ای که درختان قطع شده است دوربین نظارتی وجود ندارد اظهار داشت: عرصه در قالب اجاره بستر، در اختیار اشخاص قرار گرفته و نظارتی بر روی زمین مورد نظر صورت نمی گیرد.

وی افزود: از آنجاییکه این عرصه در بستر رودخانه واقع شده، توسط اداره متولی به اشخاص اجاره داده شده است و نظارت برعهده دستگاه هایی است که قرارداد با آنها منعقد شده است.

وی در عین حال تصریح کرد: اقدامات لازم از سوی منابع طبیعی برای جلوگیری از قاچاق چوب صورت می گیرد.

به گفته منابع مردمی، درختان قطع شده از نوع توسکا بوده است.