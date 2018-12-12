اردبیل مسیرصادرات به بازارهای قفقاز/گمرکی که دروازه شمالی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان اردبیل به لحاظ موقعیت جغرافیایی و برخورداری از بیش از ۳۸۰ کیلومتر نوار مرزی و نزدیکی به منطقه قفقاز همواره در طول تاریخ مورد توجه تجار و بازرگانان قرار داشته است. بطوریکه از اردبیل به عنوان دروازه ورود به قفقاز یاد می شود.

اردبیل در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق قرار داشته و نزدیک ترین مسیر برای دستیابی به بازارهای کشورهای شمالی کشور، منطقه قفقاز و به خصوص بازار پرتقاضا و پرسود روسیه است.

همین موقعیت و استقبال بازرگانان برای رسیدن به بازار قفقاز و روسیه باعث شده است که حدود ۲۰۰ سال پیش بیله سوار به عنوان شمالی ترین شهر استان و نزدیک ترین شهر به منطقه قفقاز صاحب گمرک شود که بی شک نقش مهمی در تبادلات تجاری داشته است.

این گمرک اکنون به عنوان یکی از فعال ترین و پرترددترین گمرکات کشور شناخته شده و سالانه صدها هزار مسافر از این گمرک تردد می کنند که بیشتر شامل اتباع خارجی و بویژه آذری است.

علاوه بر تردد مسافر و کالا، گمرک بیله سوار در شمالی ترین نقطه کشور امروز به یکی از مبادی ارزشمند ترانزیت کالا از کشور شناخته می شود و بسیاری از صادرات و حمل و نقل جاده ای از کشورهای مجاور به آذربایجان و بالعکس از این گمرک صورت می گیرد.

طی سال های اخیر اخبار منتشره حکایت از رشد صادرات، ورود مسافر و نیز ترانزیت از گمرکات استان اردبیل داشته است، در این خصوص و نیز تشریح برنامه های توسعه ای گمرکات استان با پرویز تقوی مدیرکل گمرکات استان اردبیل به گفتگو نشسته ایم.

در خبرها داشتیم که گمرکات استان در یک سال گذشته با رشد صادرات مواجه بودند این رشد به لحاظ وزنی بوده یا ارزش دلاری؟

همانطور که گفتید در یک سال گذشته گمرکات استان در زمینه صادرات کالا رشد مطلوبی داشته است، چنانچه در بحث وزنی این رشد ۲۱۷ درصد و به لحاظ ارزش دلاری ۶۸ درصد بوده است. این میزان صادرات یک رشد خوب و مناسب برای استان محسوب می شود.

عمده محصولات صادراتی از استان شامل چه مواردی بوده و آیا به جز تجار اردبیل٬ بازرگانان سایر استان ها هم از گمرکات اردبیل برای صادرات یا واردات استفاده می کنند ؟

عمده کالاهای صادراتی از گمرک استان شامل محصولات کشاورزی٬ ورق های ام دی اف٬ توپ و سیمان هستند.

به جز تجار استان های همجوار یعنی استان های یزد٬ قم٬ تهران و چند استان دیگر هم گمرک های استان را برای کارهای تجاری خود انتخاب کرده و استفاده می کنند.

در تجارت چمدانی اردبیل چه جایگاهی دارد؟

استان اردبیل به لحاظ تجارت چمدانی در بین سه استان برتر کشور قرار داشته و از رشد مناسبی هم طی سال های اخیر در این خصوص برخوردار بوده است.

بویژه گمرک بیله سوار در بحث صادرات چمدانی از گذشته آمارهای بالایی داشته و در این زمینه یکی از گمرکات فعال و مهم شناخته می شود.

در بحث تردد مسافرین خارجی از گمرک بیله سوار آیا امسال با رشد مواجه بوده ایم؟

به لحاظ مسافر به طور سر جمع از رشد ۴۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روبرو هستیم که به نظرم رشد خوبی است و البته تحولات اخیر اقتصادی هم در این رشد بی تاثیر نبوده است.

شبانه روزی شدن گمرک بیله سوار چه تاثیری در این رشد و کلا فعالیت گمرک استان داشته است

طبیعی است که شبانه روزی شدن گمرک بیله سوار تاثیری مثبت بر این رشد داشته است. در این مدت صادرات از گمرک بیله سوار به تنهایی با رشد ۲۲۸ درصدی وزنی و ۷۰ درصدری دلاری روبرو بوده است.

از این گذشته شبانه روزی شدن گمرک باعث افزایش تقاضا برای صادرات بارهای فاسد شدنی و تردد و ترخیص کالا از این گمرک شده است که انتظار داریم روند رو به رشد صادرات از این گمرک در ماه های آینده افزایش هم داشته باشد.

سال‌هاست بحث تجهیز گمرک بیله سوار به دستگاه ایکس ری مطرح بوده و ادعا می شود با نصب و راه اندازی آن تا حدودی جلوی قاچاق گرفته می شود؛ این مهم کی محقق می شود؟

کار خرید و نصب دو ستگاه ایکس ری برای کامیون ها و خودروهای سواری در گمرک بیله سوار نهایی شده است که بزودی شاهد استفاده از آن در جهت تسهیل کار و جلوگیری از قاچاق کالا خواهیم بود.

در خصوص ایجاد زیرساخت ها و بهسازی و توسعه عمرانی گمرکات استان چه برنامه ای دارید؟

گمرکات اردبیل متاسفانه به لحاظ زیرساخت و کارهای عمرانی مرتبط از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. اما اخیرا با اختصاص اعتبارات لازم برای این امور در اردبیل و بیله سوار٬ ایجاد زیرساخت های مرتبط با گمرک٬ محوطه سازی٬ بهسازی خانه های سازمانی و چندین طرح عمرانی را در برنامه داریم که امیدواریم منجر به رشد عملکرد هرچه بهتر گمرکات استان شود.

نقش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را در رشد اقتصادی و درآمدی گمرک چطور ارزیابی می کنید؟

طبیعتا وجود این نوع مناطق چه آزاد و یا ویژه٬ نقش مهمی در رشد اقتصادی مناطق و استان ها دارد و هر استانی از این فرصت ها نصیب شان شده به لحاظ اقتصادی منتفع شده اند.

قطعا برای استان اردبیل هم ایجاد این فرصت ها می تواند ضمن اینکه به رشد اقتصادی استان کمک کند نقش مهمی در صادرات و واردات و در نتیجه افزایش سهم در آمدی گمرک هم داشته باشد.