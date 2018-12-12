برپایی نمایشگاه پژوهش در کرمانشاه/ تجلیل از پژوهشگران برتر

بهرام صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته پژوهش از ۲۴ تا ۳۰ آذرماه است، اظهار داشت: زنگ پژوهش هزمان با سراسر کشور درنخستین روزهفته پژوهش در مدارس استان به صدا در می آید.

وی افزود: همچنین در نخستین روزهفته پژوهش، دانش آموزان پژوهشگر در قالب طرحهای جابر ویژه مقطع ابتدایی و خوارزمی ویژه متوسطه درسطح استان به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس کارگروه تحقیق و پژوهش آموزش وپرورش استان کرمانشاه از افتتاح نمایشگاه پژوهش خبر داد و گفت: آثار دانش‌آموزان در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی دایر می‌شود، افزود: از ۲۵ تا ۲۸ نمایشگاه مذکور برپا می شود.

صفری با بیان اینکه از پژوهشگران برتر در این هفته تجلیل می شود گفت: بیست و یکمین دوره طرح معلمین پژوهنده و اقدام پژوهی امسال نیز اجرا می شود و در این میان آثار ۷۶۹ نفر به دبیرخانه اداره کل ارسال شده ودر نهایت ۳۰ نفر تجلیل می شوند.

رئیس کارگروه تحقیق و پژوهش آموزش وپرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه از ۳۰ اثر برتر هشت اثر به مرحله کشوری راه می یابند، تصریح کرد: امسال نوزدهمین سال اجرای طرح پژوهشگران برتر فرهنگی که برنامه ای ملی است اجرا و طی دو مرحله آثار داوری و پنج نفر منتخب استانی برگزیده شدند.

وی افزود: برای انجام پایان‌نامه مقطع ارشد و دکتری فراخوان زده شده و آثار دو نفر از منتخبین به کشورارسال می شود.

صفری گفت: آزاد الله پناه رتبه برتر کشوری را درعرصه پژوهش پایان نامه کسب کرده که لوح تقدیر و هدیه خود را از دست وزیرعلوم و آموزش و پرورش دریافت خواهد کرد.

وی همچنین از اجرای طرح پژوهش برتر وتقدیر ازپژوهشگران، چاپ مقالات در قالب کتاب، رایزنی درباره مشکلات آموزش وپرورش با حضوراساتید دانشگاه خبرداد.

صفری از وجود کتابخانه معلم درپژوهشکده تعلیم و تربیت واقع درمیدان سپاه با ۱۸هزار جلد کتاب خبرداد و گفت: این کتابخانه از غنی ترین مراکزاستان است که به فرهنگیان و دانش آموزان ارائه خدمت می کند.