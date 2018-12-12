تصاویر فضانوردان در هنگام بررسی نشتی ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از پرس اسوسیشن، دوفضانورد روس در پیاده روی فضایی، سوراخ در بدنه ماژول سایوز را بررسی کردند. آنها به دنبال سرنخ هایی درباره دلیل ایجاد سوراخ هستند.

فضانوردان هیچ نشانی از مته دور سوراخ ندیدند.

این درحالی است که درماه آگوست خدمه ایستگاه فضایی این سوراخ را با اپوکسی و نوعی پوشش ترمیم کرده بودند. مقامات روس خواستار آن بودند که کپسول سایوز قبل از بازگشت به زمین در هفته آتی، دوباره از خارج بررسی شود.

همچنین این بخش از کپسول طوری تنظیم شده که در دریا بیفتد و بنابراین خطری ندارد.

تقریبا ۴ ساعت طول کشید تا فضانوردان بتوانند مسافتی ۱۰۰ فوت را طی کنند و به کپسول برسند.

عایق بندی روی نشتی نیز به سختی باز شد و حدود یک تا دو ساعت طول کشید.

این درحالی است که نمونه های جمع آوری شده طی این پیاده روی فضایی به زمین ارسال می شود.

به گفته مقامات، یافته های این پیاده روی فضایی به ایجاد روش های بهتری برای ترمیم نشتی ها در آینده کمک می کند.

قرار است این کپسول سایوز در ۱۹ دسامبر از ایستگاه فضایی بین الملی به سمت زمین برگردد. دراین تاریخ علاوه بر کپسول، سه فضانورد نیز به زمین برمی گردند.