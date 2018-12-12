به گزارش خبرگزاری مهر، هومن توکلیان عضو کمیسیون ورزش برای تمام اتحادیه های جهانی کشتی با اشاره به نشست دوستانه با حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی اظهار داشت: فدراسیون های کشتی ایران و آمریکا به عنوان دو کشور صاحب نام در کشتی طی چند سال گذشته تعاملات بسیار مناسبی با هم داشتند و در این جلسه نیز بر ادامه همکاری های مشترک بین دو کشور تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: تیم تایتان مرکوری آمریکا برای میزبانی رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی آمادگی خود را به اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده و قصد دارد میزبان شایسته ای برای ششمین دوره این مسابقات باشد.