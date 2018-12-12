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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

توکلیان خبر داد:

اعلام آمادگی آمریکا برای میزبانی جام باشگاه‌های کشتی جهان

اعلام آمادگی آمریکا برای میزبانی جام باشگاه‌های کشتی جهان

رابط رسمی فدراسیون‌های کشتی ایران و آمریکا گفت: تعاملات مناسب بین فدراسیون‌های کشتی دو کشور به عنوان دو قطب اصلی کشتی دنیا همچون گذشته به شکل مناسبی ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن توکلیان عضو کمیسیون ورزش برای تمام اتحادیه های جهانی کشتی با اشاره به نشست دوستانه با حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی اظهار داشت: فدراسیون های کشتی ایران و آمریکا به عنوان دو کشور صاحب نام در کشتی طی چند سال گذشته تعاملات بسیار مناسبی با هم داشتند و در این جلسه نیز بر ادامه همکاری های مشترک بین دو کشور تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: تیم تایتان مرکوری آمریکا برای میزبانی رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی آمادگی خود را به اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده و قصد دارد میزبان شایسته ای برای ششمین دوره این مسابقات باشد.

کد مطلب 4483218

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