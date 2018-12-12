مهران حاتمی: حفظ صدرنشینی لیگ هدف ما در هر بازی است

مهران حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر آمادگی پتروشیمی برای پیگیری رقابت های لیگ بسکتبال گفت: خوشبختانه آسیب دیدگی سجاد مشایخی و اصغر کاردوست تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است. این دو بازیکن به خاطر مصدومیت نتوانستند در ترکیب تیم ملی قرار بگیرند اما با انجام مراحل درمانی لازم، شرایط خود را تا حدی بهبود بخشیده اند که می توانند پتروشیمی را بدون مشکل در دیدارهای پیش رو همراهی کنند.

وی به دیدار روز پنجشنبه پتروشیمی بندرامام مقابل شیمیدر وحساسیتی که این دیدار برای هر دو تیم دارد، اشاره کرد و یادآور شد: پتروشیمی و شیمیدر تیم های اول و دوم جدول رده بندی هستند ضمن اینکه هر دو تیم بازیکنان ملی پوش و با تجربه ای در اختیار دارند. همین موضوعات شاید باعث اهمیت بیشتر دیدار پیش رو شده باشد. البته واقعیت این است که برای ما هر دیدار، بدون توجه به جایگاه و وضعیت حریف، اهمیت خود را دارد.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی که با این تیم صدر جدول رده بندی لیگ را در اختیار دارد، ادامه داد: شیمیدر از تیم های مدعی لیگ است که با ترکیب خوبی، رقابت های امسال را آغاز کرد. حالا هم که این تیم یک بازیکن خارجی جذب کرده و قطعا حضور این بازیکن روی عملکرد دیگر بازیکنان شیمیدر تاثیر می گذارد. البته برای پتروشیمی و بازیکنانش که بی تجربه هم نیستند، این بازی و این رقیب هم مانند دیگر بازی ها و رقیبان است.

حاتمی تاکید کرد: برای ما همه دیدارها به یک اندازه اهمیت دارد چون می دانیم که با از دست دادن نتیجه و امتیاز هر بازی، ممکن است جایگاه مان را از دست بدهیم. ما فعلا صدرنشین هستیم و باید بتوانیم این جایگاه را تا پایان نیم فصل و بعد از آن اتمام دور برگشت حفظ کنیم. برای این مهم هم باید در همه دیدارهای خانگی و خارج از خانه، امتیاز بگیریم. بنابراین فرقی ندارد که تیم روبروی ما، نزدیک ترین رقیبت به ما باشد یا نه.

وی همچنین با اشاره به میزبانی تیمش در این هفته از رقابت های لیگ برتر گفت: بازی در بندرامام و سالن بسکتبال پتروشیمی برای هر تیمی سخت است. بندرامام از معدود شهرهایی است که سالن استاندارد بسکتبال دارد و هوادارانش هم واقعی و خونگرم هستند. جو سالن با حضور این تماشاگران به گونه ای است که واقعا برای هر تیمی قابل تحمل نیست.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی همچنین به توقف یک ماهه رقابت های باشگاهی به خاطر حضور تیم ملی در انتخابی جام جهانی اشاره کرد و گفت: به هر حال همیشه اولویت با تیم ملی است. ضرورت حضور تیم ملی در رقابت های انتخابی هم، شرایطی را ایجاد کرده که خارج از کنترل فدراسیون است. چاره ای جز تعطیلی لیگ نبود. امیدوار هستیم که تا هفته های پیش رو و تا پیش از تعطیلی دوباره مسابقات که به خاطر پنجره ششم انتخابی جام جهانی خواهد بود، شاهد دیدارهای خوبی باشیم.