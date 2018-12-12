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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

معاون استاندار لرستان:

لرستان رتبه بیست و سوم را در پرداخت تسهیلات ازدواج دارد

لرستان رتبه بیست و سوم را در پرداخت تسهیلات ازدواج دارد

خرم‌آباد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: این استان در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج رتبه بیست و سوم را در بین استان‌های کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه ازدواج و تعالی خانواده با اشاره به اینکه باید در قالب یک برنامه زمانبندی مشخص تسهیلات ازدواج را پرداخت کنیم، اظهار داشت: جوانان ما این همه مشکل دارند،  خداپسندانه نیست در حوزه عدد و رقم و تسهیلاتی که به آن ها تعلق می گیرد هم اینگونه اذیت شوند.

وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج حق جوانان است و باید به موقع پرداخت شود، تصریح کرد: استان ما در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه بیست و سوم را دارد و در برخی بانک ها مثل بانک ملی در پرداخت رتبه اول را داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه بانک ملی در لرستان ۹۳.۴۶ درصد تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده است، افزود: بانک صادرات لرستان در سطح کشور رتبه سوم پرداخت تسهیلات ازدواج را دارد، بانک تجارت رتبه ۲۸ را دارد؛ صندوق کارآفرینی امید تاکنون هیچ مقداری تسهیلات ازدواج پرداخت نکرده است.

 امیری ادامه داد: بانک ملت نیز رتبه ۳۱ را در پرداخت تسهیلات ازدواج دارد و بدترین وضعیت را بانک دی و موسسه اعتباری ملل دارند که تاکنون هیچ میزانی از تسهیلات را پرداخت نکرده اند.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه زمانبندی مشخص شود تا تسهیلات به صورت ویژه به متقاضیان پرداخت شود، یادآور شد: انتظار داریم وقتی بانک وجهی را دریافت می کند و اگر امروز ۱۰ میلیارد تومان دریافت کرد تا آخر هفته همه این اعتبار را به جوانان اختصاص دهد.

کد مطلب 4483232

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