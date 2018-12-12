دانشجویان باید «عدالتخواهی» در تراز انقلاب اسلامی را مطالبه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی مالک اشتر در مراسمی به مناسبت روز دانشجو، اظهار داشت: شهدا در زمان حیات و حتی پس از حیات، منشأ برکات و خیر عظیم شدند و برگردن ما حق ویژه ای دارند.

وی علم آموزی، آزادی خواهی و از همه مهم تر عدالتخواهی را از مولفه های اساسی دانشجویان عنوان کرد و افزود: عدالتخواهی دانشجویان همچون دانشجویان سال ۱۳۳۲ باید در تراز انقلاب اسلامی بوده و امروز نیز دانشجویان در راه مبارزه با ظلم و سلطه گری، شجاعانه از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کنند.

وزیر دفاع با تبیین مفهوم «عدالتخواهی» به عنوان یک مولفه اساسی دانشجوی انقلابی، خاطرنشان ساخت:‌ دانشجویان در کنار علم آموزی و شکافتن مرزهای دانش، فرماندهان و افسران جنگ نرمی هستند که در عصر حاضر بیش از هر دوره ای باید آگاه تر و هوشیارتر در راه مبارزه با استکبار، مفهوم عدالتخواهی را در محیط بین الملل مطالبه کنند.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه دنیا امروز شاهد حمایت سردمداران نظام سلطه از حکومت های ظالم است، تأکید کرد: دانشجویان می بایست با حساسیت در موضوعات و پدیده‌های سیاسی دنیا و منطقه از خود بپرسند چرا امروز صدها و هزاران نفر از کودکان و مردم بی گناه و مظلوم در عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و یمن کشته می شوند؟

وی در همین زمینه اضافه کرد: همانگونه که دانشجویان در دوران طاغوت با خون خود عدالتخواهی را در معنای وسیع تر پیگیری و اجرایی کردند، امروز نیز دانشجویان باید در برابر نظام سلطه و تحولات منطقه ای، انقلابی، ‌پویا و آگاهانه به دنبال تحقق عدالت در عرصه بین الملل باشند.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت دانشگاه صنعتی مالک اشتر به عنوان یک مرکز علمی مکمل در صنایع دفاع تصریح کرد:‌این دانشگاه با هدف اجرای پروژه‌های تحقیقاتی خاص ملی، آموزش و تربیت کارشناسان و کادر ویژه مورد نیاز صنایع و مراکز تحقیقاتی دفاعی کشور نقش خطیری در حفظ و ارتقاء قدرت بازدارندگی کشور دارد.

امیر سرتیپ حاتمی یکی از عوامل مهم ارتقاء توان دفاعی کشور را وجود ارزشمند سرمایه های انسانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر عنوان کرد و افزود:‌ جذب و معرفی صدها نفر از فارغ التحصیلان انقلابی، مکتبی و ولایی این دانشگاه به بدنه صنعت دفاعی کشور، دستاورد های بیشماری را به همراه داشته که با تکیه بر ظرفیت های علمی- بومی تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی مالک اشتر به خوبی توانسته تکلیف‌مداری را در اجرای مأموریت های واگذار شده عملیاتی کند، افزود: برابر ارزیابی‌های وزارت علوم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر توانسته رتبه بالایی را در سطح کشور به دست بیاورد و این دانشگاه از بهترین مراکز علمی و دانشگاهی کشور از حیث تحقیقاتی، ‌تعامل، همکاری و پیشتازی در علم بوده و توانسته همکاری خوبی با سایر وزارتخانه ها داشته باشد.

وزیر دفاع با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف نظام و ایجاد حس یأس و نا امیدی در مردم گفت:‌ بحمدالله با رهنمود های فرمانده معظم کل قوا و تکیه بر ظرفیت های انسانی و دانشمندان متعهد و متخصص برآمده از دانشگاه های کشور بویژه دانشگاه صنعتی مالک اشتر توانسته ایم قدرت دفاعی در عرصه های گوناگون را به نحو شایسته و متناسب با نیازهای کشور ارتقا دهیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از دانشجویان نمونه در عرصه‌های علمی و فرهنگی تقدیر به عمل آمد.