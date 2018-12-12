به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز چهارشنبه در دیدار معمرین روحانی استان قزوین با ابراز خرسندی از این دیدار و با بیان اینکه باید قدردان خدمات معمرین باشیم، اظهار کرد: شما عزیزان معلمان اخلاق و احکام دینی و حلقه اتصال مردم با معارف اهل بیت (ع)، آیات قرآن و معارف دینی هستید و نقش بسیار ارزندهای در جامعه ایفا میکنید.
وی با بیان اینکه کار تعلیم و تربیت پایانپذیر نیست، تصریح کرد: شغل تعلیم و تربیت، تأثیرگذاری بر قلوب مردم است و هر چه بیشتر از دوران خدمت در این عرصه بگذرد، نفوذ کلام بیشتر میشود و مسئولیتها سنگینتر خواهد شد.
امام جمعه قزوین بر ضرورت تشریح دستآوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و ابراز داشت: اگر شما عزیزان دستآوردهای انقلاب اسلامی را تشریح کنید، یقیناً اثرگذاری بسیار زیادی خواهد داشت چرا که آن دوران را از نزدیک دیدهاید و میدانید شاه و عمال رژیم چه مفسدههایی را مرتکب میشدند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: برخلاف پیش از انقلاب اسلامی که حکام اهل مفسده و فسق و فجور و زندگی اشرافی بودند، امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران انسانی فرهیخته، اهل ایمان، ارزشهای دینی و انسانی و ساده زیست هستند.
وی به پیشرفتهای کشور پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: پیش از انقلاب اسلامی کشور ما در تولید علم جایگاه بسیار پایینی داشت اما امروز به برکت انقلاب اسلامی ۲ درصد تولید علم جهان در اختیار دانشمندان ایرانی است و این مهم بسیار ارزشمند است.
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