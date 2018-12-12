معافیت مدارس از پرداخت هزینه برق مشروط به رعایت الگوی مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تربیتبدنی و ورزش کارکنان در اولویت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در وزارت آموزش و پرورش در بین جامعه فرهنگیان و همکارانمان، این موضوع از اولویت بیشتری برخوردار است. برای همکاران خانم ما این موضوع اهمیت بیشتری دارد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: تربیتبدنی در کشور ما به دلیل نبود امکانات و فضای مناسب برای خانمها نسبت به آقایان از محدودیتهای بیشتری برخوردار است بنابراین اجرای این مصوبه را در مرحله اول برای خانمها در آموزش و پرورش آغاز کردیم.
بطحایی گفت: بدینترتیب امکانات، سالنها و فضاهای ورزشی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، در هفته دو ساعت در اختیار بانوان قرار خواهد گرفت تا به تدریج بتوانیم به این سمت برویم که همکاران خانم ما ورزیدگی و سلامت لازم را حفظ کنند تا از عهده کارشان به خوبی بربیایند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه از زمانی که برق مدارس یارانهای شده، استفاده برق در مدارس سه برابر شده است، تصریح کرد: دادههای مطمئنی در این زمینه در اختیار بنده قرار ندارد اما تقریبا یقین دارم که چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی با تاکید بر اینکه معافیت مدارس از پرداخت هزینه برق مشروط به اجرای الگوی مصرف است گفت: اگر مدارس در حد الگوی مصرف، برق مصرف داشته باشند، از پرداخت هزینه معاف میشوند.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مدارسی که بیش از الگوی مصرف، برق مصرف کرده باشند، باید هزینه آن را بپردازند بنابراین این قید قانونی، مصرف برق در مدارس را کنترل میکند؛ البته این موضوع را پیگیری میکنیم تا اسرافی رخ ندهد.
