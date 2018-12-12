به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، هفتههای اخیر، فرانسه شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده و تظاهرات سراسری در این کشور اروپایی در اعتراض به سیاستهای اقتصادی و افزایش قیمت سوخت، به چالش بزرگی برای امانوئل ماکرون رییس جمهور این کشور تبدیل شده است. مکرون معترضان را تهدید کرده بود که مصوبه دولت برای افزایش مالیات سوخت لغو نمیشود و معترضان را سرکوب میکند. اکنون بعد از زخمی و زندانی شدن بیش از ۶۵۰۰ نفر و کشته شدن ۵ معترض فرانسوی، نه تنها مصوبه دولت لغو شده که رییس جمهور وعده افزایش حداقل دستمزدها و کاهش مالیاتهای دیگر را هم به مردم داده است.
در روزهای گذشته وزارت خارجه ایران نیز اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه اشارهای به سرکوب معترضان نشد و تنها از ایرانیهای مقیم و مسافران خواسته شد تا مراقب خودشان باشند و به مکانهای شلوغ نروند.
این قسمت از برنامه «۳۶۰ درجه» به بررسی ابعاد این اعتراضات پرداخته و دلایل آن را زیر ذرهبین میبرد.
«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژههای مهم هر هفته با تهیهکنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمتاللهی، جمعهها ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش میشود.
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