نحوه تمدید مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری «تربیت مدرس» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در صورتیکه دانشجویان مقطع دکتری(Ph.D) ورودی مهر ماه ۱۳۹۲ بر اساس شیوه نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی دانشگاه و تمدید کلی کمیسیون در تاریخ مقرر موفق به دفاع از رساله خود نشده اند، مقرر شد چنانچه این دانشجویان فرم تکمیل شده کمیسیون بررسی موارد خاص و تقاضای کتبی خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی در قالب مفاد «شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی» هیات رئیسه دانشگاه را به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل دهند، آن مدیریت مجاز است بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی برای تنها دانشجویان آماده دفاع از رساله حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه اقدام کنند.

در صورت عدم دفاع دانشجویان از رساله در مهلت مقرر حکم اخراج صادر می شود.

دانشجویان مذکور در صورتیکه تاکنون از رساله خود دفاع نکرده اند و متقاضی تمدید تحصیلی برای دفاع از رساله تا ۱۵ بهمن ماه هستند باید حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۹۷ نسبت به تکمیل فرم کمیسیون موارد خاص اقدام و به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل دهند.