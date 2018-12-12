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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

قزوین می تواند پایلوت اجرای طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار باشد

قزوین می تواند پایلوت اجرای طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار باشد

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : استان قزوین با توجه به شرایط اقلیمی می تواند پایلوت خوبی برای اجرای طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز چهارشنبه در جلسه اراضی شیبدار که با حضور محمد علی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران سازمان برگزار شد اظهار کرد: توسعه باغات در اراضی شیبدار جزو سیاست وزارت جهاد کشاورزی در سال های اخیر بوده تا بتوانند در مناطقی که دیم می باشد باغداری را در آن مناطق گسترش دهند.

وی افزود: اراضی که بطور میانگین ۳۰۰ میلی متر بارندگی دارد می تواندمحیط مناسبی برای توسعه باغ در اراضی شیبدار باشد.

خمسه تصریح کرد: از محل ۲۵ میلیون متر مکعب درصدد هستیم اراضی شیبدار در مناطق طارم سفلی و الموت را توسعه دهیم.

وی یاد آور شد : تاکنون ۱۹ میلیون متر مکعب از ۲۵ میلیون متر مکعب به سهمیه استان تخصیص داده شده است.

خمسه خاطر نشان کرد : در سال گذشته طرح اراضی ۱۲۶ هکتار سطح ابلاغی بودکه ۷۵ هکتار اجرا شده و گونه های همچون فندق، انگور وگل محمدی عملیاتی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه توسعه باغات در اراضی شیبدار از مهمترین اولویت های برنامه جهاد کشاورزی استان است، افزود : باید شرایط را برای بازدید بهره برداران از طرح های موفق در سایر استانها فراهم کرد.

کد مطلب 4483256

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