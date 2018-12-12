حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارگروه خانه مشارکت‌های مردمی را تشکیل داد که هدف از تشکیل این کارگروه درگیر شدن عملی مردم، ارتقای سلامت آنان و برآورده کردن نیازهای سلامت‌محور مردم است.

وی افزود: نوع نیازهای مردم درنقاط مختلف متفاوت است که این نیازها پس از شناسایی به وزارت بهداشت، حاکمیت و دولت منتقل و سواد سلامت و توانمندی افراد افزایش خواهد یافت.

مدیر حوزه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: خانه مشارکت های مردمی فضایی برای ایجاد تعامل دو سویه بین مردم و وزارت بهداشت است همچنین با اجرای برنامه های کلان سلامت محور اخبار سایت دانشگاه به نخبگان مردم، نمایندگان سلامت سازمان های مردم نهاد انتقال خواهد یافت.

وی با تاکید براینکه مطالبات و مشکلات حوزه سلامت به وزارتخانه انتقال داده می شود گفت: در این طرح به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر به صورت آسان و همه جانبه دسترسی داریم.

بیگلری تصریح کرد: اعضای خانه مشارکت های مردمی را نمایندگانی از شهرداری، ورزشکاران، کارگران، خیران، رابطین، بهورزان، دانش آموزان، بازنشستگان، خانه مطبوعات، انجمن حمایت از زندانیان، مجمع امور صنفی، هلال احمر و معلمان تشکیل می دهد.

وی افزود: به منظور اجرای صحیح مطالبات مردمی دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی متولی اجرا است.

مدیر حوزه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه در جلسات استانی این کارگروه نماینده ای از استانداری و در شهرستان نماینده فرمانداری حضور خواهد یافت گفت: مشکلات سلامت محور مردم در این کارگروه شناسایی و به مراجع و سطوح بالاتر انتقال داده خواهد شد.

وی افزود: خانه مشارکت مردمی در همه شهرستان ها و بر اساس نیاز آن شهرستان و نوع مطالبات مردم و مشکلاتی که مردم آن منطقه با آن دست به گریبان هستند تشکیل شده است.