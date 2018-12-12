امیر حیدری:سربازان به معنای واقعی کلمه«جندالله» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری با سفر به شهر کرمان از یگان های مستقر در این شهر از جمله پایگاه سوم رزمی هوانیروز و مرکز آموزش۰۵ بازدید و آمادگی رزمی، دفاعی و هجومی این مراکز را مورد بررسی قرار داد.

امیر حیدری در دیداری که با فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش ۰۵ داشت از زحمات و تلاش های آنان در افزایش توان رزمی قدردانی کرد.

وی در این بازدید از اماکن مختلف این مرکز همچنین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی کارکنان دیدن کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع کارکنان پایور و وظیفه مرکز گفت: شما به واسطه سرباز ولایت بودن و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید شاکر خدا باشید.

امیر سرتیپ حیدری خاطر نشان کرد: شما سربازان عزیز به معنای واقعی کلمه جند الله هستید، جند الله یعنی سرباز خدا بودن.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه این سفر از از پایگاه سوم رزمی هوانیروز بازدید کرد.

در این بازدید فرمانده پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان سرهنگ خلبان فهیمی خامنه ضمن ارائه گزارشی از آمادگی کامل پایگاه از ایجاد توانمندی کامل در اورهال و بازسازی انواع بالگردها خبر داد.