ساماندهی شکار در تالاب های فریدونکنار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تیموری، با بیان اینکه ساماندهی بهره برداری از پرندگان در تالاب های فریدونکنار در اولویت برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست است، به تشریح اقدامات انجام شده برای ساماندهی شکار در این منطقه پرداخت.

وی با بیان اینکه تالاب های منطقه فریدونکنار یکی از مهم ترین و ارزشمند ترین زیستگاههای فصلی پرندگان مهاجر در کشور به شمار می آیند، گفت: هر ساله با آغاز فصل مهاجرت پرندگان یکی از دغدغه های مهم سازمان حفاظت محیط زیست، اتخاذ تدابیر مناسب، جلب همکاری، مشارکت سایر دستگاه های مسئول و جوامع بومی و محلی برای حمایت از این پرندگان و جلوگیری از شکار غیرقانونی و بهره برداری بی رویه و غیراصولی از آنها است

تیموری افزود: علاوه بر اقداماتی نظیر تهیه طرح پنج ساله برای مدیریت دامگاهها در منطقه و همچنین برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای جوامع محلی و صیادان بومی، برگزاری نشست های اداری با مسئولین ملی و استانی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل های شکار با استفاده از روش های کم خطر سنتی در دامگاه ها (روش دوما) که با همکاری و مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران در سنوات گذشته به اجرا گذاشته شد.

وی تصریح کرد: از سال قبل رایزنی های موثر و سازنده ای به خصوص با مقامات استان شامل استاندار، مقامات انتظامی و قضایی و سایر دستگاههای مسئول انجام شدکه منجر به اتخاذ تصمیمات قابل ملاحظه ای از طریق شورای تامین استان در این رابطه و الزام تمام دستگاه های ذیربط به همکاری با محیط زیست برای ساماندهی بهره برداری از پرندگان و مقابله با روش های غیر مجاز شکار و برخورد با متخلفین شد.

تیموری خاطر نشان کرد: با توجه به پیگیری ها و برنامه ریزی های اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، اقدامات گسترده و قابل توجهی به اجرا گذاشته شد که هنوز نیز در جریان بوده و تا پایان دوره حضور پرندگان مهاجر در این مناطق، ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد : بر اساس گزارشات اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، آن اداره کل با بکارگیری ۲۲۰ تن از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان و همچنین مشارکت ۳۶ تن از پرسنل نیروی انتظامی استان، از تاریخ ۱۵ آبان ۹۷ لغایت ۸آذر۹۷ در شش مرحله اقدام به جمع آوری دام های هوایی (که از پرخطرترین و غیر اصولی ترین روش های شکار پرنده در دامگاه ها است) کردند.

تیموری با بیان اینکه در مجموع این مراحل، ۱۸۲۰ رشته دام هوایی و ۳۶۴۰ پایه دام جمع آوری شد، گفت: متاسفانه این اقدامات، در برخی موارد با مقاومت هایی از سوی صیادان غیرمجاز و صاحبان دام های هوایی مواجه و حتی یکی از محیط بانان زحمتکش و مظلوم استان در جریان این زیاده خواهی های افراد سودجد مجروح شد که البته سعه صدر نیروهای اجرایی سازمان محیط زیست و همچنین خویشتن داری و مدیریت اصولی نیروهای انتظامی و همچنین یگان حفاظت محیط زیست استان مانع از بروز تنش های محلی و اجتماعی شد.

وی افزود: البته ۹ تن از صیادان غیر مجازی که در ایجاد درگیری ها و ضرب و شتم مامورین محیط زیست نقش داشتند و پس از آن متواری شده بودند، شناسایی و برای تعقیب و دستگیری به مراجع قضائی استان معرفی شدند. علاوه بر این، در حین اجرای عملیات جمع آوری دامهای غیر مجاز و پیگرد متخلفین، دو قبضه سلاح ۵ تیر (یک قبضه غیرمجاز)، هفت دستگاه اسپیکر و یک دستگاه چراغ قوه متعلق به متخلفین توقیف و همچنین سه نفر از متخلفین و صیادان غیرمجاز دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.

تیموری تاکید کرد: با سیاستگذاری های کلان سازمان محیط زیست و همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان و همکاری و مشارکت نیروی انتظامی استان و سایر دستگاههای مسئول استانی که جای تقدیر و سپاس فراوان دارد، اقدامات اجرایی و قانونی برای قانون مند کردن بهره برداری از پرندگان در تالاب های منطقه فریدونکنار و مقابله به سوء استفاده کنندگان و ناقضان قانون در این منطقه کماکان ادامه خواهد یافت.