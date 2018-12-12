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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان:

جامعه توقع ویژه‌ای از سازمان تبلیغات اسلامی دارد

جامعه توقع ویژه‌ای از سازمان تبلیغات اسلامی دارد

قم - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان با بیان اینکه جامعه توقع ویژه‌ای از سازمان تبلیغات اسلامی دارد، گفت: باید نسبت به دغدغه‌های دینی و فرهنگی رهبری توجه جدی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین بلک پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در مجتمع فرهنگی نور قم در حال برگزاری است، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی دارای سرمایه‌های بسیار عظیمی است و باید در این زمینه اهتمام داشته باشیم تا در راستای منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.

وی افزود: بزرگ‌ترین تشکل اسلامی جهان اسلام در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی است که این موضوع ظرفیت عظیمی است و برنامه تحولی که سازمان تبلیغات مد نظر دارد شایسته تقدیر است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی انقلابی است و دراین زمینه باید به دغدغه‌های جامعه توجه جدی داشته باشد، مدیران سازمان تبلیغات اسلامی باید بازوی مقام معظم رهبری باشند و نسبت به دغدغه‌های دینی و فرهنگی ایشان توجه جدی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: هیچ سازمان رسمی بیش از سازمان تبلیغات اسلامی دارای مفاهیم برنامه‌ای و دوره‌های چشم اندازی نیست و مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تمرین‌های مناسبی در زمینه برنامه ریزی دارند.

حجت الاسلام بلک با بیان اینکه موضوعی که در کشور با کاستی روبرو است فکر و برنامه‌ای است که در زمینه فرهنگی تحول ایجاد کند، بیان کرد: تحول در برنامه‌های فرهنگی یکی از نیازهای کشور است و باید تیمی کارشناسی این موضوع را بررسی کرده و برنامه‌های جدی و شیوه‌های تحول را تبیین کند.

وی بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت‌های خود را واگذار کرده است و بیش از ۳۰ هزار نیروی رایگان در سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد که این موضوع هنر سازمان است که خود را از خرده فروشی جدا کرده است و در همه سازمان و نهادها دارای نیرو است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان با بیان اینکه جامعه توقع ویژه‌ای از سازمان تبلیغات اسلامی دارد، گفت: دستگاه‌های دیگر در یک چارتی دارای مسئولیت هستند ولی سازمان تبلیغات اسلامی در همه زمینه‌ها وظیفه دارد، در زمینه مشکلات اجتماعی کشور سازمان تبلیغات مسئول است و باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشد.

کد مطلب 4483277

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