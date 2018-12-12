به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین بلک پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در مجتمع فرهنگی نور قم در حال برگزاری است، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی دارای سرمایههای بسیار عظیمی است و باید در این زمینه اهتمام داشته باشیم تا در راستای منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.
وی افزود: بزرگترین تشکل اسلامی جهان اسلام در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی است که این موضوع ظرفیت عظیمی است و برنامه تحولی که سازمان تبلیغات مد نظر دارد شایسته تقدیر است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی انقلابی است و دراین زمینه باید به دغدغههای جامعه توجه جدی داشته باشد، مدیران سازمان تبلیغات اسلامی باید بازوی مقام معظم رهبری باشند و نسبت به دغدغههای دینی و فرهنگی ایشان توجه جدی داشته باشیم.
وی عنوان کرد: هیچ سازمان رسمی بیش از سازمان تبلیغات اسلامی دارای مفاهیم برنامهای و دورههای چشم اندازی نیست و مدیران سازمان تبلیغات اسلامی تمرینهای مناسبی در زمینه برنامه ریزی دارند.
حجت الاسلام بلک با بیان اینکه موضوعی که در کشور با کاستی روبرو است فکر و برنامهای است که در زمینه فرهنگی تحول ایجاد کند، بیان کرد: تحول در برنامههای فرهنگی یکی از نیازهای کشور است و باید تیمی کارشناسی این موضوع را بررسی کرده و برنامههای جدی و شیوههای تحول را تبیین کند.
وی بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی فعالیتهای خود را واگذار کرده است و بیش از ۳۰ هزار نیروی رایگان در سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد که این موضوع هنر سازمان است که خود را از خرده فروشی جدا کرده است و در همه سازمان و نهادها دارای نیرو است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان با بیان اینکه جامعه توقع ویژهای از سازمان تبلیغات اسلامی دارد، گفت: دستگاههای دیگر در یک چارتی دارای مسئولیت هستند ولی سازمان تبلیغات اسلامی در همه زمینهها وظیفه دارد، در زمینه مشکلات اجتماعی کشور سازمان تبلیغات مسئول است و باید اهتمام ویژهای نسبت به رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشد.
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