تامین اجتماعی هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه را پرداخت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مواردی که معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا به شهر و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد و درمان بطور سرپایی انجام شود، هزینه رفت و برگشت و همچنین هزینه اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به همراه) و احراز شرایط قانونی پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه امکان معالجه بیمارحسب گواهی پزشک معالج در محل وجود نداشته باشد و در صورت نیاز به اعزام، نحوه آن به تایید شورای پزشکی سازمان رسیده باشد.

بر اساس این قانون، مشمولین کمک هزینه سفر را کلیه بیمه شدگان اجباری، رانندگان برون و درون شهری، قالبیافان، کارگران ساختمانی، مقرری بگیران بیمه بیکاری، بیمه شدگان توافقی و بیمه شدگان اختیاری و افراد تحت تکفل آنان، به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیران مشمول کسر سرانه درمان تشکیل می دهند.

همچنین، از آنجایی که صرفـا بیمه شدگان مزدبگیر مشمول دریافت غرامت دستمزد هستند، بنابراین هزینه اقامت بیمار و همراه فقط به بیمه شدگان اجباری که استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند، قابل پرداخت است.

مبلغ هزینه سفر بر اساس وسیله نقلیه و به میزان بهای بلیط با نرخ مصوب (در مورد هواپیما، قطار و اتوبوس و کشتی) و نرخ مصوب اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح (در مورد سواری) قابل پرداخت خواهد بود. در صورتیکه امکان اعزام بیمار بطور نشسته مقدور نباشد، لزوم اعزام بیمار با سواری دربست و با تعداد بلیط مورد نیاز جهت مسافرت با اتوبوس یا قطار توسط شورای پزشکی تعیین خواهد شد.

هرگاه درمان بیمار اعزامی بطور سرپائی انجام پذیرد، معادل صد در صد غرامت دستمزد متعلقه به بیمار بابت هزینه اقامت و در صورت داشتن همراه معادل ۵۰ درصد متوسط حقوق یا دستمزد روزانه بیمه شده بابت همراه به وی پرداخت خواهد شد.