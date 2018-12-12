به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز با توجه به رهنمودی که مقام معظم رهبری در خصوص لایحه بودجه ۹۸ داشتند، آقای رئیس جمهور بحث مفصلی را راجع به این موضوع مطرح کرد تا چگونه بتوانیم ابعاد مختلف بودجه را لحاظ کنیم.

وی گفت: پس از این رهنمود، روز گذشته جلسه مشترکی بین مجلس و دولت در خصوص بودجه تشکیل شد و امروز هم ادامه دارد.

واعظی افزود: امیدواریم بودجه ای که مشخص می شود بتواند هم امورات کشور را پیش ببرد و هم طبقه کارمند و بازنشسته در آن دیده شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: ما امروز در شرایط تحریمی سختی قرار داریم و اگر بنا باشد افزایش یارانه را در دستور کار قرار دهیم با توجه به اینکه ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر داریم به کسی چیزی نمی رسد.

واعظی در خصوص زمان اعلام سازوکار مالی ویژه اروپا(SPV) گفت: رهبران کشورهای اروپایی در تماس‌هایی که با سفرای ما و شخص وزیر امور خارجه داشتند بارها بر اراده اروپا برای ایجاد ساز و کار مالی ویژه موسوم به SPV تاکید کردند.

وی ادامه داد: اروپا امروز در حال تکمیل ساز و کار مالی ویژه است و آن طور که به ما اعلام کردند تا ۲ یا ۳ هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: اروپایی‌ها در تماس‌های خود با مقامات ایران از فشاری که آمریکا به آنها وارد می‌آورد خبر دادند و ما نیز تاکنون هیچ اراده‌ای مبنی بر اینکه آنها بصورت عمدی اجرای ساز و کار ویژه مالی را عمدا به تاخیر می‌اندازند، ندیدیم.

واعظی در خصوص طرح ساماندهی آموزش عالی گفت: این طرح آماده شده و ما قبل از پایان امسال برای اجرا در سطح کشور آن را ابلاغ خواهیم کرد و آن هم باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش عالی می‌شود و هم ارتقاء کیفی آموزش عالی را به دنبال خواهد داشت، همچنین با این طرح مجموعه دانشگاه‌های کوچک در ارتباط با دانشگاه‌های بزرگ قرار خواهند گرفت که به صورت همکاری با هم در ارتباط باشند یا اینکه مجموعه دانشگاه‌های کوچک می‌توانند با قرار گرفتن در زیرمجموعه آنها خدماتی را ارائه دهند.

واعظی در خصوص احتمال افزایش یارانه ها بیان کرد: در این راستا ممکن است این روشی که ما در دولت یازدهم و دوازدهم پیش گرفته‌ایم که به افراد زیرمجموعه کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و حتی کسانی در نوبت هستند و شناسایی شده‌اند کمک کنیم و پرداختی‌های آنان را اضافه کنیم بهتر جواب می‌دهد تا اینکه ما یک رقم کمی را بخواهیم به همه ملت بدهیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره اخباری که درباره دونرخی شدن بنزین گفت: آنچه که امروز دنبال آن هستیم این است که همه کسانی که خودرو دارند، کارت سوخت داشته باشند که این روشی برای جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است و این مهمترین کار ما است. اینکه بنزین در ایران لیتری هزار تومان است و در برخی از کشورهای همسایه تا ۱۰ هزار تومان بنزین را خریداری می‌کنند نشان می‌دهد که ما باید مقداری هم در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنیم که هم از آلودگی هوا جلوگیری شود و هم به این دلیل که بنزین ثروت ملی است.

وی افزود:‌ اگر ما صرفه‌جویی داشته باشیم، کشور سود می‌برد. اگر بنزین کالایی بود که مثل نان به قدر مساوی همه مردم ایران استفاده می‌کردند، طبیعی بود که هرچقدر ما آن را پایین نگه می‌داشتیم پول مردم در جیب مردم بود اما امروز درصدی از مردم دارند از بنزین استفاده می‌کنند و درصدی استفاده نمی‌کنند، بنابراین ما باید بتوانیم یک یارانه‌ای که از بنزین کسر می‌شود را برای رسیدگی به کسانی که پرداختی‌های جبرانی یا بسته‌های غذایی دارند، یا کسانی که وابسته به کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند و در روستاهایی زندگی می‌کنند که خشکسالی وجود دارد، هزینه کنیم.

واعظی در پاسخ به اینکه در مجلس از طرف برخی از نمایندگان مطرح شده که دولت قصد دارد آب و برق مسکونی را برای سال آینده به صورت مجانی عرضه کند، اظهار کرد: بالاخره افراد نظرات خودشان را می‌گویند. نمایندگان محترم مجلس هم مثل افراد دیگری که در جامعه نظر و بحث دارند، نظرات خود را بیان می‌کنند ولی وقتی که به تصویب مجلس محترم می‌رسد قصه آن فرق می‌کند، ما چنین چیزی را در بودجه ندیدیم و اگر کسی هم بخواهد این را در بودجه بگذارد باید مشخص کند آن چیزی که می‌خواهد از بودجه کم شود از کجا باید جبران شود.

وی افزود: بودجه‌ای که امروز در حال بحث و بررسی است توانایی این را ندارد که یک رقم بزرگ اینچنینی از آن کم شود، ضمن اینکه در هر کشوری از دنیا هرچه که رایگان شد دیگر چه کسی می‌تواند در مصرف آن کنترل کند؟