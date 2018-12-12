آمریکا قانون جدیدی را علیه رهبران حماس تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پیش‌نویس قانونی جدید را علیه رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس و حزب الله لبنان تصویب کردند.

تصویب پیش‌نویس این قانون در پی شکست اخیر آمریکا در سازمان ملل در محکومیت جنبش حماس صورت می‌گیرد.

رادیو سراسری رژیم صهیونیستی با اشاره به این مطلب تاکید کرد که در این قانون رهبران حماس و حزب الله به استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی متهم شده‌اند!

منابع آمریکایی نیز تاکید کردند که پیش‌نویس قانون مذکور به منظور امضای نهایی تقدیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌شود.

این قانون در پی تحرکات و تلاش‌های لابی صهیونیستی در آمریکا، ارائه و تصویب شد.