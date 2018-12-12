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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

لیگ برتر ووشو بانوان جمعه پیگیری می‌شود

لیگ برتر ووشو بانوان جمعه پیگیری می‌شود

رقابت‌های لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری با برگزاری هشت دیدار از هفته‌های هفتم و هشتم در محل آکادمی ملی ووشو پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو،  در لیگ برتر ووشوی بانوان، ۱۱ تیم حضور دارند و در ۲ گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می روند تا در نهایت ۲ تیم برتر هر گروه به نیمه نهایی راه یابند.

در گروه نخست تیم های، فولاد مبارکه سپاهان، کارون اروند خرمشهر، مقاومت کرمانشاه، هیات ووشوی قم و هیات کردستان حضور دارند. تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، هیات ووشو مشهد، هیات ووشو شبستر، هیات ووشو البرز، هیات ووشو تهران و هیات ووشو کرمانشاه نیز در گروه دوم رقابت می کنند.

برنامه بازیهای هفته هفتم:

* مقاومت ووشو کرمانشاه - هیات ووشوکردستان
* هیات ووشو قم - کارون اروندخرمشهر
* هیات ووشو شبستر - هیات ووشو مشهد
* هیاتووشو تهران - دانشگاه آزاد اسلامی
برنامه دیدارهای هفته هشتم:
* هیات ووشو قم - فولادمبارکه سپاهان
* کارون اروندخرمشهر - هیات ووشو کردستان
* هیات ووشو تهران - هیات ووشو مشهد
*هیات ووشو البرز - دانشگاه آزاداسلامی 

کد مطلب 4483288

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