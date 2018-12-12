به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در لیگ برتر ووشوی بانوان، ۱۱ تیم حضور دارند و در ۲ گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می روند تا در نهایت ۲ تیم برتر هر گروه به نیمه نهایی راه یابند.

در گروه نخست تیم های، فولاد مبارکه سپاهان، کارون اروند خرمشهر، مقاومت کرمانشاه، هیات ووشوی قم و هیات کردستان حضور دارند. تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، هیات ووشو مشهد، هیات ووشو شبستر، هیات ووشو البرز، هیات ووشو تهران و هیات ووشو کرمانشاه نیز در گروه دوم رقابت می کنند.

برنامه بازیهای هفته هفتم:

* مقاومت ووشو کرمانشاه - هیات ووشوکردستان

* هیات ووشو قم - کارون اروندخرمشهر

* هیات ووشو شبستر - هیات ووشو مشهد

* هیاتووشو تهران - دانشگاه آزاد اسلامی

برنامه دیدارهای هفته هشتم:

* هیات ووشو قم - فولادمبارکه سپاهان

* کارون اروندخرمشهر - هیات ووشو کردستان

* هیات ووشو تهران - هیات ووشو مشهد

*هیات ووشو البرز - دانشگاه آزاداسلامی