به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در لیگ برتر ووشوی بانوان، ۱۱ تیم حضور دارند و در ۲ گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می روند تا در نهایت ۲ تیم برتر هر گروه به نیمه نهایی راه یابند.
در گروه نخست تیم های، فولاد مبارکه سپاهان، کارون اروند خرمشهر، مقاومت کرمانشاه، هیات ووشوی قم و هیات کردستان حضور دارند. تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، هیات ووشو مشهد، هیات ووشو شبستر، هیات ووشو البرز، هیات ووشو تهران و هیات ووشو کرمانشاه نیز در گروه دوم رقابت می کنند.
برنامه بازیهای هفته هفتم:
* مقاومت ووشو کرمانشاه - هیات ووشوکردستان
* هیات ووشو قم - کارون اروندخرمشهر
* هیات ووشو شبستر - هیات ووشو مشهد
* هیاتووشو تهران - دانشگاه آزاد اسلامی
برنامه دیدارهای هفته هشتم:
* هیات ووشو قم - فولادمبارکه سپاهان
* کارون اروندخرمشهر - هیات ووشو کردستان
* هیات ووشو تهران - هیات ووشو مشهد
*هیات ووشو البرز - دانشگاه آزاداسلامی
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