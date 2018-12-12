به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات تعزیرات سمنان ضمن بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۶۵۸ گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی استان صورت گرفته است، ابراز داشت: در این گشت‌ها از دو هزار و ۲۷۰ واحد صنفی، خدماتی و تولیدی بازرسی‌شده است که در این راستا با توجه به افزایش قیمت‌ها در شب یلدا این گشت‌ها تشدید خواهد شد.

وی بابیان اینکه ۷۴۲ واحد اقتصادی از ابتدای سال تاکنون به ۲۱ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند، اضافه کرد: تخلف این واحدها عمدتاً عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عدم ارائه برگ فاکتور، قاچاق و غیره است که در آستانه شب یلدا برای پیشگیری از این تخلفات واحدهای عرضه‌کننده آجیل و خشکبار و میوه رصد می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان بابیان اینکه پرونده واحدهای متخلف پس از شناسایی و تکمیل گزارش به شعبه‌های مربوط ارجاع داده می‌شوند، ابراز داشت: حدود ۱۴ نهاد، سازمان و دستگاه اجرایی با تعزیرات حکومتی همکاری دارند و گشت‌ها با همراهی آن‌ها انجام می‌شود.

محمدی بابیان اینکه تعزیرات حکومتی در انجام وظایف خود با جدیت عمل می‌کند، تصریح کرد: واحدهای متخلف علاوه بر جزای نقدی به ضبط کالا، معدوم کردن کالا و الزام عرضه کالا در شبکه و درج در پرونده محکوم می‌شوند.

محمدی بابیان اینکه شعبه‌های تعزیرات حکومتی در همه شهرستان‌های استان آماده پاسخگویی به مردم هستند، اضافه کرد: مردم استان سمنان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، گزارش یا شکایت خود را به دستگاه‌های نظارتی یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ یا با شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.