شرایط در جنگ اقتصادی عادی نیست/ قیمت کالاها در بازار متعادل باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه و پس از رای اعتماد هیات دولت به آقایان عزیزالله شهبازی، انوشیروان محسنی بندپی و علیرضا آشناگر به ترتیب به عنوان استانداران استان های البرز، تهران و سمنان، گفت: یکی از مسئولیتهای سنگین وزارت کشور بعد از اجرای قانون مربوط به بازنشستگان، تعیین استانداران جدید بود که این موضوع برای دولت و مردم ما بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه استاندار نماینده عالی دولت و نظام در یک استان است، اظهارداشت: مردم ما همه ایرانی، مسلمان، برادر و یار یکدیگر هستند اما در عین حال یک سلسله مباحثی در استان ها از جمله فعالیت جناح ها و احزاب مختلف، قومیت ها و مهاجرتها وجود دارد که استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان باید به آنها برای حفظ وحدت، توجه داشته باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: استاندار در رأس امور هر استان است و علت اینکه برای استاندار در دولت بحث و تصویب میکنیم و رأی میدهیم این است که همه دولت باید استاندار را یاری کنند وگرنه فردی با پیشنهاد وزیر کشور و تایید رئیس جمهور می تواند استاندار شود، همانند سفرا که وزیر خارجه پیشنهاد میدهد و رئیس جمهور تأیید میکند.
رئیس جمهور افزود: در ایران چون همه وزارتخانهها باید استاندار را در پیشبرد فعالیتهای استان حمایت و کمک کنند، انتخاب او با تصویب اعضای دولت انجام می گیرد و خوشبختانه معمولاً استاندارهای ما با رأی قاطع، اعتماد دولت را کسب می کنند.
روحانی همچنین مطالبات جوانان و بانوان را مطالباتی به حق دانست و افزود: زنان جامعه ما قرن ها در تاریخ گذشته به همه حقوقشان به راحتی دست نیافتند و این درحالی است که از دیدگاه اسلامی، مسایل جنسیتی نمیتواند مبنایی برای شرافت انسانی یا فضایل انسانی یا قرب به خداوند باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در اسلام مسأله جنسیتی به معنای شأن، مقام و فضیلت اصلاً مطرح نیست، خاطرنشان کرد: البته مردان و زنان ویژگیهایی از لحاظ خلقت جسمانی و روحانی دارند که برای خلقت ضروری بوده است.
روحانی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در جامعه، افزود: یکی از قولهایی که در انتخابات روی آن تأکید کردم، مسأله جایگاه زنان در جامعه و حمایت دولت از خانمها و استفاده از آنها در پست های مدیریتی کشور بوده است.
رئیس جمهور موضوع جوانان و توجه به این قشر را از دیگر وعده های خود به مردم عنوان کرد و گفت: استفاده از جوانان در مدیریت ها نیز جزو وعدههای من بوده است و امروز می بینید که جوانهای لایق ما در همه امور و در هر بخشی اعم از علمی، فناوری، صنعت وکشاورزی موفق هستند.
روحانی با تاکید بر اینکه در دولت در هر بخشی از مسئولیتهای بالا که از جوانها استفاده شد، دیدیم که این کار درست بوده است و باید ادامه پیدا کند، تصریح کرد: همیشه به همه وزرا و معاونین توصیه کردم که حداقل تعدادی از معاونین و مشاورینشان از خانمها، جوانان و قومیتها باشند که هر سه مورد تأکید من بوده است و الان به استاندارهای محترم هم این تأکید را میکنم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اکنون در مقطع تحریم هستیم و در مقطع تحریم به طور طبیعی مردم با مشکلاتی مواجه هستند، افزود: یک نوع جنگ اقتصادی و روانی است و نمیتوانیم بگوییم شرایط عادی است. در این شرایط سخت همه باید با وحدت همدیگر را یاری کنیم. یکی از مسایل بسیار مهم این است که مردم برای دسترسی به کالاهای اساسی با دشواری مواجه نباشند و قیمتها در بازار متعادل باشد تا به مردم اجحاف نشود.
روحانی با تاکید بر اینکه الان در این شرایط مسایل معیشت و اشتغال مردم برای ما بسیار مهم است، گفت: میتوانیم در زمینه مسکن تحول ایجاد کنیم و مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی، وعده بزرگی دادند که در ۲ سال آینده مجموعاً حدود ۹۰۰ هزار مسکن شامل ۵۰۰ هزار تکمیلی و ۴۰۰ هزار احداثی، ایجاد خواهد شد که این رقم بسیار بالایی است و بدان معنا است که ایشان می خواهند همه توسعهگرها را جذب و وارد عرصه عمل کنند. صنعت ساختمانی، صنعت بسیار وسیعی است و میتواند برای اشتغال تحول و برای زندگی مردم رفاه درست کند.
رئیس جمهور گفت: وزیر اقتصاد و دارایی مسئول شدند که همه زمینهایی که دولت در استانهای مختلف دارد را بررسی کند؛ این اموال که همه برای وزارت اقتصاد و دارایی و دولت است و باید شناسایی شود و این زمینهایی که برای این کار مناسب است چه برای نیروهای مسلح چه غیر مسلح باید به وزارت مسکن واگذار شود.
روحانی اظهار داشت: شهرداریها باید خیلی کمک کنند و در این عرصه وظیفه شهرداریها مهم است که بتوانیم سال آینده شاهد یک اشتغال خوب باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه از طرفی مشکلات داریم و بخشی از کارگاههای ما دچار مشکل هستند، گفت: بانکها باید یاری و کمک کرده و سرمایه در گردش را ایجاد کنند.
روحانی ادامه داد: استان تهران، در ظاهر یک استان است ولی عملا بخش بسیار عظیم و بزرگ از کشور ایران و از میهن ماست؛ شهرستانهای اطراف تهران، هر کدام مثل یک استان هستند؛ خیلی مهم، بسیار پرجمعیت و مردمی پرتلاش و در عین حال نیازمندیهای زیادی دارند به گونه ای که اگر استاندار تهران از صبح تا نیمه شب هم کار و تلاش کند، وقت کم میآورد.
وی با بیان اینکه تهران به عنوان مرکز کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: عمده مقام های سیاسی خارجی که به کشور سفر می کنند همه ایران را از چشم تهران میبینند و خوشبختانه هر کسی که وارد ایران میشود و برمیگردد، دیدگاهش نسبت به عظمت ایران و بزرگواری ملت ایران قویتر میشود.
رییس جمهور با اشاره به تلاش های دشمنان برای ایجاد ایران هراسی و تبلیغات ضد ایرانی گفت: نظافت، ترافیک و رفت و آمد و معماری در تهران در کنار اماکن سکونتی برای مسافرین خارجی یعنی هتلها در درجات مختلف و راههای ورودی و خروجی تهران بسیار مهم هستند.
روحانی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم ایران برای عبور از شمال به جنوب و شرق به غرب معمولاً تهران مرکزیتی دارد که از آن عبور میکنند، اظهارداشت: تهران به کارهای زیادی نیاز دارد. از امنیت تا سلامت، از پارکها تا خیابانها. اگر در تهران متکدی در سطح خیابان زیاد باشد با شهرهای دیگر فرق میکند. اگر معتادی کنار پارکی باشد، با شهرهای دیگر فرق میکند.
رییس جمهور با بیان اینکه کار بسیار عظیم و بزرگی به عهده استاندار تهران قرار دارد، گفت: در این مسیر همه وزرا هم باید کمک کنند و خوشبختانه دکتر بندپی یکی از چهرههایی است که همواره هر کجا که بوده چه در مجلس شورای اسلامی و چه در بخش اجرایی، چهره خدوم، فعال و پرنشاط بوده است و هیچ تردیدی ندارم ایشان چهره شهر تهران را تغییر می دهد.
روحانی افزود: مخصوصاً ایشان در بخشهای اجرایی و دستگیری از کسانی که نیاز به یاری دارند و در بخش توانبخشی به معنای عام کلمه و یاری دادن مردمی که نیاز به یاری دارند کار کردند و حتماً برای تهران مفید خواهد بود و به مردم تهران و همچنین شهرستانهای اطراف بخاطر انتخاب یک استاندار پرتلاش و خوب برای این استان تبریک میگویم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه استان البرز هم قبلاً جزو استان تهران بود و حالا هم که جدا شده استان البرز متصل به تهران اظهارداشت: البرز استانی است که کاملاً به تهران وصل است و هر چه در البرز بگذرد آثارش در تهران است و در تهران بگذرد آثارش در البرز دیده خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به ترافیک سنگین روزهای پایانی هفته و تعطیلات در راه های استان البرز با توجه با حجم سنگین مسافران شمال و غرب کشور، گفت: مردم استان از این وضعیت رنج میبرند و تلاش در روند تکمیل جاده در دست احداث باید تسریع شود و ضروری است سازمان برنامه و بودجه بکوشد تا این پروژه که برای مردم البرز بسیار مهم است، زودتر تکمیل شده تا از بار ترافیکی استان نیز کاسته شود.
روحانی در ادامه به ویژگی های استان البرز از نظر کشاورزی و علمی اشاره کرد و گفت: البرز همیشه به عنوان یک استان صنعتی و مرکز دانشگاهی برای ما مطرح بوده و مخصوصاً در بخش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و بسیاری از صنایع و مراکز تحقیقاتی مربوط به این بخش در استان فعال هستند که از این نظر برای ما بسیار اهمیت دارد.
رئیس جمهور با اشاره به ویژگی های گردشگری استان البرز بر توجه بیشتر به توسعه زیرساخت های گردشگری استان تاکید کرد و افزود: البرز با طبیعت زیبا و باغ ها و درختان فراوانش همیشه فضای تنفسی برای استان تهران بوده است و مسیرهای اتصال تهران و البرز از جمله مترو و راهآهن اهمیت فراوانی دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه البرز با مردمی بسیار شریف و خوب و استانی پرجمعیت، جزو استانهای بزرگ ما است و همیشه در مسایل سیاسی و اجتماعی، شکوهمند وارد شده است، گفت: البرز در مراسمی همانند ۲۲ بهمنها مشابه تهران وارد شده است و امیدواریم که کارهایی که لازم است و هماهنگیهایی که ضرورت دارد، انجام پذیرد.
وی با اشاره به انتخاب آقای شهبازی به عنوان استاندار گفت: ایشان به تعبیر وزیر کشور از سربازی تا سرداری در وزارت کشور بوده اند و از بخشداری، فرمانداری و معاون استانداری، در بخشهای مختلف کشور خدمت کردند و کاملاً به امور مربوط به اداره کشور و استانداری، مسلط است و انشاء الله این مسئولیتشان را با موفقیت انجام دهند.
روحانی در ادامه به ویژگی های ممتاز استان سمنان اشاره کرد و اظهارداشت: استان سمنان به عنوان محل عبور زائران مشهدالرضا و همچنین با جمعیت بسیار عظیم، محل اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و اهمیت ویژهای دارد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز استان خراسان و استانهای مختلف شرق به غرب، شمال به جنوب از طریق این استان به هم وصل میشود، خاطرنشان کرد: راه اصلی معلمان و راههای دیگری هم وجود دارد که شمال را به مرکز کشور و به یزد و اصفهان تا بندر عباس متصل میکند و راه را بسیار کوتاه میکند و این راه جزو اولویتهایی است که باید سازمان برنامه و بودجه به آن توجه کند.
روحانی به مشکل کم آبی در استان های حاشیه کویر از جمله سمنان اشاره کرد و تصریح نمود: مشکل آب در این استانها باید حل شود. این مسأله ای ملی است و همه باید به ان توجه کنیم. آب فراوانی در جنوب و شمال داریم که متأسفانه در این زمینه سرمایهگذاری اندکی شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران تقریباً در یک منطقه خشک قرار گرفته است، اظهار داشت: ما باید برای مردم به فکر آب باشیم؛ ایران هیچ مشکل آب ندارد بلکه مشکل تلاش و برنامهریزی دارد؛ در جنوب و شمال آب داریم؛ چطور تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از این آب استفاده میکنند و ما استفاده نمیکنیم؛ همه چشم ما به آسمان بوده که باران ببارد. خداوند منابع بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و باید از آنها استفاده کنیم.
روحانی با بیان اینکه در شمال باید همانند دیگر همسایگان از دریای خزر استفاده کنیم، گفت: درحالی که دیگران در حال بهره گیری از آب دریای خزر هستند اما ما معطل مانده ایم و تماشا میکنیم. کشورهای همسایه در دریای خزر این همه آلودگی درست میکنند به گونه ای که در ساحل خزر در مازندران، گیلان و گلستان لایه نفتی روی آب بسته شده است و ما استفاده مشروعمان از این دریا را به بهانههای بسیار جزیی که نادرست و ناصحیح است، انجام نمیدهیم.
وی با اشاره به اینکه برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده است والا این مقالات برای خودشان نیست، گفت: ما گاهی گرفتار یکسری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقالهها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ مراعات نمیکنند؛ مگر آنها این مسأله و بحثهای مربوط به گازهای گلخانهای را که میگویند، خودشان مراعات میکنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید برای محیط زیست و نیز رفاه مردم تلاش کنیم، گفت: این همه آلودگی در دنیا انجام میگیرد اما به خودمان که میرسیم، میخواهیم خط به خط را اجرا کنیم، فکر میکنیم اینها آیات قرآنی است در حالیکه چنین نیست و اینها توصیههایی است که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیهها توجه کنیم ولی زندگی مردم برای ما اصل است.
روحانی با تاکید بر اینکه حیات مردم و صنعت و کشاورزی وابستگی به آب دارد. گفت: اصلا نه تنها صنعت و کشاورزی بلکه زندگی و حیات و راحتی مردم به آب بستگی دارد. باید سرمایهدار جذب کنیم و آبها را شیرین کنیم و در عمق کشور و در جاهایی که نیازمند است، بیاوریم و ان شاءالله با مذاکرهای که با محیط زیست کردیم و آنها هم الحمدالله کارهای خوبی کردند و مطالعات بسیار دقیقی انجام دادند، راه وجود دارد که هم از آب جنوب و شمال استفاده کنیم و هم اصول محیطزیستی را مورد مراعات قرار دهیم.
رئیس جمهور با اشاره به تعیین آقای آشناگر به عنوان استاندار سمنان گفت: ایشان در وزارت کشور در سمتهای مختلف فعال بودند و اخیراً هم معاون استاندار بودند، امیدوارم با حضور ایشان در استان سمنان، شاهد یک نشاط در مردم استان باشیم. همه استاندارهای قبلی هم خوب بودند اما یک مقدار رنگشان بیشتر سیاسی بوده تا رنگ عملیاتی و اجرایی.
روحانی افزود: از آقای آشناگر میخواهم که از لحاظ اجرایی برای زندگی مردم و رفع مشکلات، فعال شود. سیاست ما در دولت، سیاست اعتدال است. ما به همه جناحها و احزاب احترام میگذاریم و از آنها هم اعتدال و میانهروی را درخواست میکنیم.
رئیس جمهور گفت: از همه افرادی که استعداد، شایستگی و تخصص دارند، دارای هر ایده سیاسی و سلیقه سیاسی که هستند، استفاده و بهرهبرداری میکنیم. امیدواریم که در استان سمنان که یک استان پرتلاش و فرهنگی است، شما موفق باشید و ما شاهد موفقیتهای بیشتر مردم این استان، همه استانها و مردم عزیز ایران در این مقطع حساس باشیم و استاندارها در این زمینه نقش زیادی دارند.
رئیس جمهور با بیان ضرورت تفویض یک سلسله اختیارات وزرا به مدیران کل در استان ها، اظهارداشت: یک کار اداری در استان ها به خاطر گردش کاری که باید در تهران انجام گیرد، گاهی چند ماه معطل می ماند. اختیارات را تفویض کنید تا استانها بتوانند فعال شوند، خوشبختانه امسال در بودجه مسأله یارانه هم به استاندارها واگذار شده که استاندارها میتوانند یارانه را خودشان دقت کنند و اگر چیزی و افرادی نیازمند نبودند، آن یارانه را برای آبادانی خود آن استان استفاده و بهرهبرداری کنند.
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