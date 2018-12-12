حشمت ‌الله فلاحت‌ پیشه پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از محل حادثه تروریستی چابهار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بندر چابهار یکی از مهمترین نقاط اقتصادی و تجاری کشور و منطقه است از همین رو همه مسئولان برای توسعه آن تلاش کرده و می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در پی حادثه تروریستی اخیر چابهار هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به چابهار آمده اند تا از این منطقه بازدید کنند، افزود: حادثه تروریستی چابهار توسط مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه با همت مسئولان دست اندرکار در چند روز گذشته تعدادی زیادی از اعضای گروهک تروریستی دستگیر شده اند، ادامه داد: خوشبختانه با رشادت و شجاعتی که مأموران انجام دادند این توطئه در نطفه خنثی شد.

فلاحت‌ پیشه با اشاره به اینکه سرنخ‌های خوبی در خصوص این حادثه تروریستی به دست آمده است، گفت: قطعا روند توسعه چابهار با این قبیل اقدامات کند نخواهد شد و خوشبختانه زیرساخت های آن نیز در حال آماده شدن است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توسعه همه جانبه چابهار بیان کرد: روند توسعه منطقه راهبردی و اقتصادی چابهار بدون هیچ وقفه ای از سوی دولت و مجلس ادامه دارد.