۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

بررسی مسائل مربوط به قم در جلسه آینده شورای عالی معماری و شهرسازی

قم - معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: دوشنبه هفته آینده در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور موضوعات مربوط به شهر مقدس قم مطرح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی ظهر چهارشنبه در هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری که در مرکز همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: اینکه ما به شهرها چگونه نگاه کنیم سوالی است که در صورت پاسخ صحیح به آن می‌توانیم در نظام برنامه ریزی و سیاست‌های شهرسازی شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

وی عنوان کرد: اگر شهر را نمود فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بدانیم نگاه ما به شهرها تغییر می‌کند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: در گذشته شهرها در مواجهه با بسیاری از مسائل و چالش‌ها، تاب آور بودند و در برخورد با نابسامانی‌ها به زودی به شرایط اول باز می‌گشتند که این شرایط تا قبل از سال ۱۳۰۰ اینگونه بوده است.

وی ادامه داد: شهر یک سازمان اجتماعی است و ابتدا باید نگرش و رویکرد ما به شهر عوض شود و مأموریت‌های شهر مورد بازخوانی قرار گیرد.

ایزدی تصریح کرد: تغییرات و تحولات ناشی از شهرنشینی بسیار سریع است و به همین دلیل مشکلات و نارسایی‌هایی ایجاد شده است.

شاخص‌های زندگی در محیط شهری دچار مخاطره شده است

وی افزود: شاخص‌های زندگی در محیط شهری دچار مخاطره شده و نظام برنامه‌ریزی شهری به سمت کمی رفتن پیش رفته و نگاه از بالا به پایین بوده است و بر اساس اسناد کالبد محور و غیرقابل انعطاف، برنامه‌ریزی ها صورت گرفته است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سه نسل از طرح‌های جامع شهری را پشت سر گذاشته‌ایم، افزود: در هر دوره‌ای، شهرها بر اساس این نظام‌های برنامه ریزی به نحوی هدایت شدند و مسائل خود را در قالب این طرح‌ها دنبال کردند و ما امروز نسل جدیدی از نظام طرح ریزی و برنامه‌ریزی شهری را لازم داریم.

وی تصریح کرد: تغییر در رویکرد و همچنین اصلاح مکانیسم‌های اجرایی باید مد نظر باشد و نسل جدید طرح‌های توسعه‌ای باید به مرحله اجرا درآید که در این راستا پنج شهر به عنوان پایلوت در کشور انتخاب شدند.

ایزدی در خصوص بازآفرینی شهری نیز بیان داشت: ما در این موضوع نیازمند وفاق هستیم و نمی‌توانیم پشت درهای بسته در تهران برای یک شهر تصمیم بگیریم که در این زمینه باید نهادی جدید برای سیاستگذاری و تصمیم سازی با مشارکت دستگاه‌های شهری و استانی و حاکمیتی تشکیل شود.

باید سیاست‌ها با نیازهای شهرها مطابقت داشته باشد

وی با بیان اینکه در این عرصه نمی‌توان بدون داشتن استراتژی به موفقیت دست یافت، ادامه داد: باید سیاست‌ها با نیازهای شهرها مطابقت داشته باشد که البته در این زمینه نتوانستیم تطابق خوبی را ایجاد کنیم.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی دامه داد: امروز به همان اندازه که بافت فرسوده داشته‌ایم بافت جدید شهری در قم ایجاد شده است که این امر نشان از عدم شناخت نیازهای شهری بوده است.

وی عنوان کرد: باید نهاد مشترکی بین دستگاه‌های شهری و استانی تشکیل شود که فصل مشترک بین همه ذینفعان توسعه شهری، اتخاذ سیاست‌ها بر اساس نیازمندی‌های شهر است و این کار هم اکنون در شهرهای کرج و اصفهان شروع شده و امیدواریم که به زودی در قم نیز این نهاد تشکیل شود.

ایزدی عنوان کرد: مدیریت شهری در عرصه بازآفرینی باید متمرکز بر مرکز شهر باشد و دولت نیز باید حمایت گرو تسهیل کننده این عرصه باشد و از ابزارهای مالی و حمایتی استفاده کند.

وی با بیان اینکه مردم نقش محوری در بازآفرینی شهری بر عهده دارند، افزود: باید از طریق سیاست‌های توانمندسازی بازآفرینی شهری را عملیاتی کنیم و بدون در اختیار قرار دادن امکانات نمی‌توان انتظار داشت که مردم با این طرح ها همراهی داشته باشند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: دولت باید مجموعه‌ای از خدمات برای ساکنان محلات ایجاد کند تا آنها برای ماندن در محله انگیزه‌های لازم داشته باشند.

وی ابراز داشت: دوشنبه هفته آینده در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور موضوعات مربوط به شهر مقدس قم مطرح می‌شود که امیدواریم پیشنهادهای خوبی از شهر قم در زمینه‌های مختلف داشته باشیم.

