«سالوینی» طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در ایتالیا را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ماتئو سالوینی» معاون نخست وزیر ایتالیا، امروز چهارشنبه خبر منتشر شده در برخی از رسانه های این کشور از جمله روزنامه «ریپابلیکا» مبنی بر بررسی طرح برگزاری انتخابات زودهنگام را تکذیب کرد.

ریپابلیکا در گزارشی اعلام کرده بود که دولت در پی برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه مارس است.

سالوینی در ادامه گفت: دولت ایتالیا برای پنج سال در راس کار خواهد بود.

گفته می شود که اختلافات موجود در دولت ایتالیا در خصوص مهاجران، سران حکومت را بر آن داشته تا اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام کنند.