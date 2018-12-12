  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

«سالوینی» طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در ایتالیا را تکذیب کرد

«سالوینی» طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در ایتالیا را تکذیب کرد

معاون نخست وزیر ایتالیا خبر منتشر شده در برخی رسانه های این کشور مبنی بر تلاش برای برگزاری انتخابات زودهنگام را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ماتئو سالوینی» معاون نخست وزیر ایتالیا، امروز چهارشنبه خبر منتشر شده در برخی از رسانه های این کشور از جمله روزنامه «ریپابلیکا» مبنی بر بررسی طرح برگزاری انتخابات زودهنگام را تکذیب کرد.

ریپابلیکا در گزارشی اعلام کرده بود که دولت در پی برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه مارس است.

سالوینی در ادامه گفت: دولت ایتالیا برای پنج سال در راس کار خواهد بود.

گفته می شود که اختلافات موجود در دولت ایتالیا در خصوص مهاجران، سران حکومت را بر آن داشته تا اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام کنند.

کد مطلب 4483313
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها