به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش طرح زمستانی پلیس راه و سازمان های امدادی پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و سازمان های امدادی و خدمات رسان در میدان صبحگاه ستاد انتظامی استان برگزار شد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در رزمایش طرح زمستانی پلیس راه و سازمان های امدادی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت به ویژه شهدای اخیر نیروی انتظامی در حادثه تروریستی چابهار گفت: امروز تلفات انسانی ناشی از تصادفات یکی از دغدغه های مهم کشورها محسوب می شود.

۱۷ هزار کشته تصادفات رانندگی در سال

وی افزود: کشور ما هم از این قائده مستثنی نیست و آمار بالای ۲۷هزار کشته در ۸ سال گذشته، آمار نگران کننده ای بود که با پیگیری مسئولان و همراهی مردم و رانندگان این آمار امروز به ۱۷ هزار نفر کشته در سال کاهش پیدا کرده است.

سردار کامرانی صالح با اشاره به کاهش ۱۰ هزار نفری کشته ها در طی چند سال اخیر بیان داشت: باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آموزش مهارت های شهروندی با استفاده از ظرفیت رسانه ها و همچنین اصلاح هندسی معابر و نقاط حادثه خیز در راستای کاهش تلفات انسانی تصادفات، گام های موثری برداشت.

استفاده از تجهیزات الکترونیکی در مدیریت راه ها

وی استفاده از تجهیزات الکترونیکی در مدیریت راه ها و نظارت بر رفتار رانندگان را یکی از اقدامات موثر در این راستا برشمرد و گفت: خوشبختانه با همکاری و تعاملات انجام شده، اغلب راه های مواصلاتی استان تحت پوشش این تجهیزات قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان همدان نقش عامل انسانی در بروز تصادفات را نگران کننده دانست و گفت: امید است با هم افزایی سازمان ها و شهروندان این آمارها را کاهش دهیم.

برخلاف افزایش ۲۱درصدی ترددها آمار کشته های تصادفات فوتی در استان با ۴۰ نفر کشته کمتر نسبت به مدت مشابه، ۱۴درصد کاهش داشته است سردار کامرانی صالح در ادامه از کاهش ۱۴ درصدی تلفات انسانی در تصادفات ۸ ماهه سال ۹۶ در استان خبر داد و گفت: برخلاف افزایش ۲۱درصدی ترددها در طی این مدت، نسبت به سال گذشته آمار کشته های تصادفات فوتی در استان با ۴۰ نفر کشته کمتر نسبت به مدت مشابه، ۱۴درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: با یاری خداوند و تلاش های همکاران در مجموعه پلیس راه و راهور استان و دیگر سازمان های امدادی، راه و شهرسازی، هلال احمر و اورژانس، امداد خودرو طرح زمستانی از فردا به مدت ۳ماه با بکارگیری بیش از ۱۰۰نفر و ۵۰۰ دستگاه خودرو در سطح جاده های استان اجرا خواهد شد.