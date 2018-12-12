۱۱ کلاهبردار میلیاردی در خراسان شمالی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: در پی اعلام ۱۳ مورد شکایت مبنی بر اینکه افرادی با سوء استفاده از اعتماد شهروندان اقدام به کلاهبرداری به روش جعل امضاء و جعل اسناد کرده اند، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

مظاهری بابیان اینکه کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و همچنین بررسی اظهارات شاکیان پرونده موفق به شناسایی محل اختفای این افراد شدند، افزود: در یک اقدام غافلگیرانه کارآگاهان موفق شدند ۱۱ نفر کلاهبردار حرفه ای را دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمان پس از مواجه با مستندات و ادله کافی به ۱۳ فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۴ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال اعتراف کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.